Gabriel Corrado será un político argentino en una serie inglesa

Entramos a su perfil de Instagram. Leemos la biografía en inglés. Actor, content, creator, writer, entrepreneur, enthusiast, gladiator. Pensamos que nos equivocamos de usuario. No, está bien. Es él: Gabriel Corrado.

No es un dato menor que el actor argentino haya decidido renovar su perfil en las redes sociales. Y en lugar de escribir “actor, generador de contenido, creador, escritor, empresario, entusiasta y gladiador” decidió hacerlo en el idioma universal.

Ocurre que, en agosto 2019, el protagonista de incontables novelas nacionales hizo un casting y quedó seleccionado para formar parte de la tercera temporada de la serie inglesa Riviera. Para ello, claro, debía perfeccionar su dominio del inglés. “Actué en español, en italiano, pero nunca lo había hecho en inglés”, cuenta a Teleshow el actor que tiene 33 años de carrera.

Clara, de 21 años –la hija menor del actor de Gabriel y su mujer Constanza– también es actriz y además bilingüe, de manera tal que ofició de coach de su padre durante todo el proceso. Desde que recibió los primeros guiones para hacer la audición –que fue enviada y aprobada en Londres, Inglaterra– hasta que le comunicaron que sería parte de la ficción que se grabó en Buenos Aires entre diciembre de 2019 y marzo del 2020. “Terminamos una semana antes de que cerrara el mundo”, destaca el actor sobre los efectos de la pandemia del coronavirus.

En noviembre, antes de comenzar el rodaje en la Argentina, Gabriel (junto a Clara, que lo acompañó en todo momento) viajó a París, Francia, para reunirse con la jefa de vestuario. Allí, recorrieron las mejores tiendas –“y las más caras”– y compraron –con presupuesto de la productora– los trajes que usaría su personaje: el actor interpretará al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la serie que se estrena el próximo 15 de octubre por la cadena inglesa Sky y que en nuestro país se verá por la pantalla de Fox Premium. “Es un tipo muy poderoso que se viste muy bien”.

Para Corrado fue un gran desafío ya que, si bien había hecho producciones en otros idiomas, jamás lo había hecho en inglés. “Es completamente distinto y realmente difícil”, señala quien también tiene escenas en español: cuando mantiene diálogos con quienes interpretan a sus hijos.

“De entrada tuve mucho miedo”, admite el actor sobre sus primeras sensaciones cuando lo convocaron a realizar la audición. Si bien se trataba de una producción inglesa, una empresa de casting en Argentina fue la que llamó a su representante para pedirle que hiciera una prueba.

Luego de prepararse junto a su hija, Gabriel se presentó y quedó seleccionado. “Yo soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas de manera profesional y acá había que jugarse. Me costó procesarlo, pero Clara me contuvo mucho y me preparó. Ella fue clave”, destaca sobre el rol de su hija de 21 años.

“Una cosa es saber inglés para viajar o para mantener una reunión de laburo. Para actuar es otra cosa –enfatiza– Acá tuve que hablar inglés fluido y mucho, preparar el personaje, poder intercambiar ideas con el director, con tus compañeros”, remarca Gabriel que, ya durante el rodaje de los ocho capítulos que se realizaron en Buenos Aires, superó los “nervios lógicos”. “Me sentía muy preparado. Además, había visto muchos discursos de políticos”.

“Mi personaje está transitando su primer período como jefe de Gobierno de la Ciudad, pero está peleando su reelección. Es maquiavélico, muy inteligente. No es un antagonista tonto. Es poderoso y eso lo hace sentirse el dueño de la ciudad. Hace y deshace a su antojo. Le miente a la gente en la cara”, describe sobre el papel que le tocó interpretar en Riviera.

“Fue una experiencia única y muy buena”, continúa Gabriel Corrado, que tiene incontables horas de rodaje en distintas producciones internacionales. “Cuando uno trabaja en un proyecto nuevo es como un renacer y está bueno tener nervios. Ese miedo te remite a la primera vez. Para mí fue un renacimiento desde todo punto de vista. Lo bueno es que los miedos no me paralizaron, sino que me estimularon”.

El actor celebra el gran momento que atraviesa su carrera, a pesar de la pandemia. También será parte de “Este año se arregla el mundo”, película de Ariel Winograd que protagoniza Leonardo Sbaraglia y que se estrenará por streaming. El rodaje de ambos proyectos coincidió durante unos días: “Lo hice en paralelo, pero tuve la suerte de tener trabajo”.

Ya en medio de la pandemia, la producción debió arreglar algunos problemas de sonido. Para ello, le enviaron al actor un micrófono especial y él debió adaptar una habitación de su casa para grabar por Zoom.

“Está bueno sentir que esto va repercutiendo, que de alguna manera estás vigente en el mercado. Esto te pone de nuevo en el ring, en el buen sentido, con algo potente”, concluye sobre su papel en la tercera temporada de Riviera.

