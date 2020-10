Orsi: “No me parece justo, el reglamento hablaba de una final”

Favio Orsi, uno de los entrenadores de San Martín se mostró en contra del fallo que emitió el TAS durante la semana pasada, en el cual favorece a la AFA y niega el ascenso que pedía el club tucumano.



“A mí realmente me llamó la atención el fallo, pero nosotros ya habíamos dado vuelta la página. Uno tiene que acatar, como lo he dicho siempre. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de nuestro trabajo. Obviamente no me parece justo, obviamente había un reglamento que hablaba de una final y no lo hicieron y hoy nos encontramos con un nuevo torneo que no sé cómo va a ser, donde todos van a tener la posibilidad de ascender“, dijo Orsi a Mundo Ascenso.



En cuanto a su recuperación del Covid-19, el DT comentó, “Estoy en Tucumán, negativicé el virus. Digo aparentemente porque es algo que nos invade a todos, obviamente con la situación de mi papá, grave. Mi papá bien, un poquito mejor estos días, pero llevamos un mes con la internación, una neumonía grave por COVID. Es una situación que nos pasa a muchos, no es a mí y hay que entender la gravedad de los que nos está pasando hace meses“.