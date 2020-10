Osvaldo Jaldo: “Por ahora no pensamos en volver a fase 1”

El vicegobernador Osvaldo Jaldo sigue muy de cerca la evolución de la pandemia de coronavirus en Tucumán y de acuerdo al número creciente de contagios y fallecidos, insistió en la necesidad de que la gente tome conciencia. “No sabemos hasta cuando el sistema de salud podrá soportar tantos contagios, ya estamos en los 900 casos por día”, dijo el titular de la Cámara.

Sostuvo que “no podemos estar cuidando a cada uno como a una criatura, creemos que debe haber más responsabilidad de la gente. No se puede seguir como si acá no pasara nada y tengamos que estar exigiendo a los profesionales de la salud a un intenso trabajo desde hace más de 200 días”.

El vicegobernador afirmó que “por ahora no estamos pensando en volver a fase 1 porque sabemos que hay muchos comerciantes y empresarios que no lo soportarán, pero estamos ante un equilibrio muy finito entre lo económico y la salud. Debemos velar por todos los tucumanos, pero también necesitamos de la solidaridad social de la gente. Necesitamos que se terminen las reuniones sociales ilegales, no están permitidas y son las principales vías de contagios”.

“Hay que bajar el nivel de contagios y eso se logra reduciendo la circulación de las personas”, apuntó.

Por último, Jaldo destacó la tarea de la ministra de Salud, Rossana Chahla, y de todo el personal de la salud, al igual que de la seguridad. “Seguimos priorizando la salud y la vida, cuidando la economía de la provincia que tiene una caída importante de la recaudación, por eso creo nos tenemos que cuidar en serio”, enfatizó el vicegobernador.