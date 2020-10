Sostienen que se perderá la esencia del Liceo Militar con las nuevas reformas

La polémica por las reformas académicas en el Liceo Militar entró en pausa hasta el 2022. El Ministerio de Defensa de la Nación ratificó que los liceos militares no serán cerrados, pero dispuso que la instrucción de tiro sea teórica y en simuladores.

En Tucumán, los padres de los cadetes sostienen que se perderá la esencia del Liceo y esto podría derivar en el cierre de los mismos.

Mario Araujo, egresado del Liceo Militar conversó con el móvil de Los Primeros y aseguró que, “hoy en día se habla de reformas y que creo que esta terminología esta siendo utilizada con mucha liviandad. Esto vendría a representar un conjunto de acciones con el objetivo de mejorar algo, en este caso lo que proponen es que se desnaturalizar la esencia que tienen los liceos militares, que es la de formar jóvenes potenciando sus capacidades, responsabilidades con valores democráticos y éticos”.

Y agregó, “esto no sería posible sin una plantel de docentes calificados que acompañen a los jóvenes en su formación. La otra misión es la de formar oficiales de reserva”.

Con respecto a la posibilidad de cerrar estas instituciones sostuvo: “en el 2006 se planteó esta posibilidad que luego quedó sin efecto por la intervención de uno de los egresados del Liceo de Mendoza, el gobernador Julio Cobos. Ahora, se pretende quitar la función que tiene los liceos militares y lo que los hace característicos, como es la instrucción militar”.

Aseguró también, que ya se presentaron recursos de amparos y que “esta es la cuarta vez que el gobierno intenta debilitar estas instituciones tan importantes. En la actualidad, el viernes surgió una nueva Resolución que hace diferir en los tiempos de la aplicación en los cambios de la Resolución 255 del año 2020 que nosotros, los padres, no solo no estamos de acuerdo sino que no queremos que esta resolución se aplique”.

Es decir que, por el plazo de dos años, esta medida se pospuso pero no fue eliminada.