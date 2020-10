“Siete meses sin rendir”: estudiantes de carreras vinculadas a la salud piden poder dar sus exámenes

En Plaza Independencia estudiantes de las carreras ligadas a la salud (enfermería, medicina, entre otras) reclamaron la posibilidad de concretar mesas de exámenes para poder avanzar en sus carreras, recibirse y sumarse a la labor sanitaria. Mediante un “cartelazo”, sin cortar la calle y con una medida concurrencia de manifestantes para evitar romper el distanciamiento social, los estudiantes piden respuestas por parte de las autoridades. Además comentan que al reclamo se unieron de manera virtual con otros alumnos de la región NOA.

Karen, estudiante de la Facultad de Medicina, comenta que “la problemática más aguda es en los últimos años, donde a los alumnos de quinto les quedan muy pocas materias y no puede dar exámenes”. “Hace 7 meses que no tenemos respuesta de los calendarios de exámenes“, expresó respecto a las respuestas dadas por las autoridades educativas.

“Hay compañeros que les cuesta mucho el cursado virtual, de los 4.000 estudiantes de la facultad, 2000 no pueden acceder a la virtualidad“, expresó una de las alumnas que lleva la voz cantante en el reclamo estudiantil respecto a una encuesta publicada por la propia facultad. Para finalizar, Karen aseguró que el plan presentado por el centro de estudiantes no es suficiente para recuperar las mesas perdidas: “el centro de estudiantes presentó un plan tentativo para reanudar los exámenes desde noviembre, pero no se contemplan las mesas que perdimos desde marzo y son oportunidades perdidas para rendir“.