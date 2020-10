De Santiago a Santa Cruz: Allende es nuevo refuerzo de Hispano Americano para La Liga

View this post on Instagram

El Club Deportivo Hispano Americano anuncia la contratación del jugador Tomas Allende para la temporada 2020/21 de @laligabasquet 🏀 Allende, base y oriundo de Tucumán, jugó la última temporada en Quimsa y formó parte de distintos selectivos Nacionales juveniles Bienvenido @tomy_allende10 a la familia Celeste 💙 #HispanoEsSantaCruz #VamosCeleste #FamiliaCeleste