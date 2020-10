Asegura que el Gobierno quiere expropiarle la casa para poner un museo

Oscar Cano Salvatierra asegura que su familia es dueña de una casa en la localidad de Colalao del Valle y advierte que el Gobierno provincial pretende expropiarla para construir un Museo del Vino. Dice que este es un proyecto apoyado por los bodegueros de la zona pero no por el pueblo de Colalao.

“La casa data de más de 200 años, es de mi familia, la sostuvimos durante cinco generaciones. Esta casa alberga toda la historia familiar. Ahí estuvieron los primeros viñedos de uva criolla en todo el Valle Calchaquí”

“Me enteré de la peor forma. Venía de tres semanas de aislamiento por Covid. Me llegó un mensaje donde me avisan que en dos días iban a expropiar la casa. Comencé a averiguar y me encontré con que es así. Es un proyecto muy avanzado y escondido, presentado por el ministro de Producción, Juan Luis Fernández, acompañado por los bodegueros de la zona. Tienen una necesidad de declarar de utilidad pública mi casa”

“Esto no es un bien para la gente, más bien tiene intereses privados. Nunca fui notificado, me enteré de casualidad. No es justo de que muchas generaciones hayan trabajado por algo y de un día para el otro te lo quiten”