La sequía complica la tarea de los bomberos en el sur: "Estamos a diez metros de un arroyo y está seco, no hay agua", dicen los bomberos.Más información en www.losprimeros.tv

El uso del agua es un recurso fundamental para combatir los incendios en el sur provincial y es lo que falta en medio de la línea de fuego. Hace meses que no llueve sobre Tucumán y los arroyos que pasan por la zona se han secado.

“La situación es bastante compleja por el terreno, hay lugares a los que no se puede acceder. No tenemos fuentes de recurso de agua acá. Estamos a diez metros de un arroyo y está seco, no hay agua. El agua que se está arrojando es por los aviones“, dijo a Los Primeros Javier Herrera, segundo jefe de los Bomberos Voluntarios de Concepción.