Alerta en los valles por fallas en el sistema de salud

Los residentes de Colalao del Valle han advertido una grave situación por la que están pasando. Si bien, ocurre hace tiempo, en época de pandemia atemoriza más y piden una solución urgente.

El CAPS local cierra el viernes al mediodía. Si hay una emergencia, no pueden ir a Cafayate ni Santa María, por las restricciones. Lo más rápido que pueden llegar a un hospital bien equipado son cuatro horas, hasta Concepción.

Aseguran que este inconveniente no está en la agenda del gobierno provincial, lo único que es prioridad en la zona es la instalación del “Museo del Vino“.

“Lo venimos planteando a las autoridades del Sirposa. Tenemos muchísimos problemas de acceso a la salud. Cuando hay problemas delicados de salud, nos trasladas hasta Concepción, a más de 200 kilómetros, en lugar de llevarnos al hospital de Cafayate, a 30 kilómetros pero en la provincia de Salta. El estado de los caminos y las ambulancias es bastante deplorable”

“Antes de la pandemia ya teníamos inconvenientes con los traslados. La mayoría de las veces nos trasladan a Capital y teníamos que esperar. Imagínense ahora, con la pandemia”

“Hay personas que han perdido la vida, incluso antes de llegar a Tafí del Valle”

“Somos más de 4.000 habitantes y sólo tenemos los CAPS, muchas veces sin médicos en la guardia. Los especialistas no están viniendo. Tampoco van a ver a la gente que está en alta montaña por falta de personal. Tenemos temor por nuestro destino en caso de que ocurra algo. No tenemos cómo irnos a la ciudad. Nuestra preocupación es grave. las provincias vecinas nos han cerrado las puertas y no podemos ir a Cafayate o a Santa María”