El premio Nobel de Física fue otorgado a Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez

La Asamblea del Nobel otorga el Nobel de Física de 2020 a Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez por su trabajo teórico y experimental que ha permitido la detección de los agujeros negros.

Penrose, colaborador de Stephen Hawking, ha desarrollado su relación con la Teoría de la Relatividad, mientras que Genzel y Ghez destacan por su trabajo para hallar el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia.

Ghez es la cuarta mujer que ha ganado este galardón desde 1901, por 211 hombres.

Los Nobel se anuncian esta semana como estaba previsto, pero el nuevo coronavirus ha provocado la cancelación de la ceremonia de entrega de los premios el 10 de diciembre en Estocolmo.

Los galardonados, que se reparten cerca de un millón de euros por cada disciplina, recibirán el premio en su país de residencia.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020