Oscar Ruggeri dio positivo en coronavirus

El ex futbolista y actual panelista Oscar Ruggeri fue diagnosticado con coronavirus y permanece aislado en una vivienda de Pilar. La información la confirmó anoche Alejandro Fantino durante la emisión del ciclo ESPN FC, programa donde participa el ex campeón mundial en México 1986.

“Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri, hace un ratito dio positivo de Covid. Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre”, contó Fantino.

#ESPNFC | ¡FUERZA CABEZÓN! @fantinofantino informó que Oscar Ruggeri dio positivo de #COVID19 y por eso no estará en el programa de esta noche. pic.twitter.com/iV2rRjmobe — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 6, 2020

“Me hisoparon en el Hospital Austral, si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las seis o siete de la tarde”, manifestó Ruggeri.

Amplió que había estado con un amigo el sábado pasado, que luego le avisó que tenía coronavirus, por lo que decidió en ese momento aislarse de manera preventiva y realizarse el hisopado.

Fuente: Diario Rio Negro