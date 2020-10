Cantando 2020: Lowrdez, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta interpretaron un clásico de Sandro

Continúa la ronda de tríos en Cantando 2020. Lowrdez de Bandana se sumó a la pareja de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta para interpretar “Por ese palpitar”, un clásico de Sandro.

Las devoluciones por parte del jurado fueron divididas. Con el voto secreto, Nacha Guevara le aconsejó a Brian: “Nunca te sientes en un sillón tan bajo, porque da la impresión de que la persona está sentada en un inodoro. Cuidate vos, porque poca gente se sabe cuidar”.

“Faltaron matices. Pareció una competencia para ver quién tenía más voz. Fue demasiado gritado”, agregó la jurado. “Nos ganaron los nervios. Esta pista es muy fuerte”, respondió Lowrdez.

A su turno, Karina “La Princesita” dijo: “Yo sentí el tema en los tres y noté un progreso en Brian”. Mientras que Oscar Mediavilla destacó la fuerza de Lowrdez y Ángela: “Brian tuvo que remarla, pero la llevó”.

Moria Casán opinó: “Los tres son un fuego, pero no me gustó. No me transmitieron nada. La que me gustó, porque es rockera, es Lowrdez”. “Me pareció que gritaban mucho, me lastimaron los oídos”, advirtió a los participantes.