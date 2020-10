Griezmann vive horas difíciles en Barcelona: el pedido especial de su entorno tras la crítica de Koeman

El FC Barcelona no pudo concretar su tan ansiado fichaje. Ronald Koeman tendrá que esperar hasta el próximo mercado de transferencias para traer a un delantero centro y por el momento deberá arreglarse con lo que tiene a disposición y, aunque cuenta con grandes nombres en ofensiva, no posee un atacante del perfil que desea.

El técnico holandés cosechó su primer empate de la temporada en la tercera fecha de la liga española contra el Sevilla y tras el duelo no ocultó su descontento con Antoine Griezmann, quien se vio obligado a cumplir con la función que dejó vacante el uruguayo Luis Suárez.

Ante el toque de atención de su entrenador, fueron varios los que salieron a hablar públicamente para respaldar al futbolista, mientras que otros de su entorno prefirieron hacerlo en privado.

“El cambio del otro día fue táctico. Con Ansu (Fati) tenemos más profundidad y rapidez, algo que necesitábamos en Vigo con uno menos. Hoy (Griezmann) ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas”, consideró Koeman acerca del desempeño del galo contra el conjunto rojiblanco.

Tras esas declaraciones, el medio catalán Mundo Deportivo informó que fuentes cercanas al campeón del mundo le pidieron al club “respeto y cariño” para con él, al entender que no está jugando en la posición donde más podría rendir.

Didier Deschamps, seleccionador francés, también cree lo mismo y así lo dejó en claro en una conferencia de prensa: “Antoine Griezmann se utiliza en un sistema determinado, en otra posición en el lado derecho. Es lo que puedo decir y eso no va en contra de Ronald Koeman porque Antoine le dijo que no entendía por qué no jugaba en posición de rombo”.

“Conozco bien a Antoine Griezmann y he tenido que utilizarlo por un lado. Puede hacerlo porque es generoso, pero donde es más influyente para su equipo es en el corazón del juego y cuando puede aportar combinaciones”, consideró y agregó: “No tiene la capacidad de que otros jugadores en un extremo. Es sutil en los movimientos pero sobre todo necesita tocar mucho el balón. La nueva temporada acaba de comenzar, pero el posicionamiento de Antoine Griezmann sigue moviéndose”.

Deschamps habló sobre el rol de Griezmann que mejor le sienta

La posición de Griezmann, que lo ayudó a triunfar en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone fue la de segundo delantero por detrás de Diego Costa o Álvaro Morata, dos hombres de área natos. En las primeras tres jornadas el Barcelona mostró una ofensiva de “fútbol total” en la que los cuatro atacantes (Messi, Ansu Fati, Griezmann y Coutinho) pueden llegar al punto de penal como lo haría un “9″. Contra el Sevilla, por ejemplo, fue el brasileño el que convirtió desde esa posición.

Finalmente, el que tomó la palabra fue el centro atacante de la selección francesa Olivier Giroud: “Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Lo entiendo perfectamente. La adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él”, reconoció en diálogo con RMC Sports.

“Puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay muchas talento en este equipo. Solo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno”, concluyó.

Fuente: Infobae