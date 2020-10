Córdoba: Advierten que el sistema colapsará si no hay restricciones

El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Andrés de León, advirtió que el sistema de salud podría colapsar si se mantiene la actual circulación y las habilitaciones en la provincia.

En este sentido, sostuvo que si se mantiene el ritmo actual “las consecuencias se verán en que no habrá camas”. “La única forma es restringir la circulación de la gente y de la actividad que no es necesaria“, aseguró.

“Estamos al borde de la saturación. Así, llegará un momento que habrá que internar a pacientes y no tendrán lugar. Y no es que no hay camas ni respiradores, sino que no tenemos recursos humanos para atender”