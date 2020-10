Santiago Cafiero en el Senado: “Argentina vive una doble crisis”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este miércoles que la Argentina vive una “doble crisis” debido a la pandemia de coronavirus, que afectó la economía del país y del mundo, y a las dificultades de la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri entre 2018 y 2019. El funcionario pidió en el Senado “dejar de lado la ventaja política”.

“A la crisis de la balanza de pagos que se dio en 2018 y 2019 se sumó la crisis de la pandemia. Es una doble crisis la que estamos viviendo”, expresó Cafiero durante su segundo informe de gestión ante la Cámara de Senadores. El ministro agregó que “en el camino, la pandemia a todos nos sacó algo” y que “nos empujó al desánimo social y personal”.

“No la ayudemos (a la pandemia) en esta tarea buscando la ventaja política oportunista. Estamos en el camino indicado. Con nuestras disidencias podemos encontrar el camino adecuado para levantarnos, una vez más”, reflexionó.

Cafiero defendió la política implementada por la administración de Alberto Fernández para paliar la crisis económica, cuestionó la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 44.000 millones, y elogió la negociación con los fondos privados de inversión.

Además, el jefe de Gabinete aclaró que el Gobierno no pone “excusas” al referir a “una crisis global, que evidentemente lo es”, sino que lo que se está buscando “es que se reconozca” la situación “con la gravedad que corresponde, la envergadura que tiene, el grado de esta crisis por el coronavirus”.

No se busca “echarle la culpa a nadie, sino a poner las cosas en orden y ver cómo podemos salir adelante”, aclaró el ministro, quien cuestionó al gobierno de Macri por haber “abrazado ideológicamente, culturalmente y con una creencia de que ese era el modelo para la Argentina: chico y de exclusión”.

Para Cafiero, el préstamo del FMI fue “para tratar de salvar un modelo de especulación y de financialización de la economía”, mientras el actual Gobierno nacional llegó para “recuperar a la Argentina”.

El país “tiene por delante la renegociación con el Fondo” con el que “se iniciaron conversaciones”, recordó el funcionario antes de asumir que se “necesita recomponer el tejido productivo y el desarrollo de los argentinos” para llegar a buen puerto.

“Necesitamos crecer para poder pagar. Vamos a negociar de cara a los argentinos y de cara al Congreso”, aseguró.

Cafiero también elogió la negociación del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los fondos privados de inversión que permitió una adhesión del 99% de los deudores al pago diferido de esa deuda y aseguró que “lo que se consiguió es histórico”.

Para el funcionario el Gobierno argentino “no reestructuró la deuda para volver a los fracasos que pusieron en peligro la soberanía de la Argentina” y el presidente Alberto Fernández es “un estadista” que “sabe cuáles son los intereses de la nación en lugar de deponerlos por los vientos de la política internacional”.

“Avanzamos con pie firme y negociamos con dureza, pero nunca claudicamos ni en la soberanía ni nos dejamos pisotear la autoestima”, aseguró.

Tras afirmar que la deuda adquirida durante el gobierno de Macri sirvió “para sostener un modelo que sólo generó más pobreza y exclusión”, recordó que “entre 2020 y 2024 la Argentina iba a enfrentar vencimientos por US$ 30.000 millones” y sopesó que “el único fracaso que ven los que criticaban la negociación es cada mañana cuando se miran al espejo”.

“La oposición, si no baja los decibeles, si no se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria”, sentenció el funcionario para quien “esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado”.

“Quieren discutir sobre valores democráticos, libertades, hasta le discuten a la ciencia cuestiones lógica y válidas, comprobadas. No es el camino”, respondió Cafiero luego de ser consultado por la senadora radical de Mendoza, Pamela Verasay, sobre qué opinaba de la oposición.

Fuente: Minuto UNO