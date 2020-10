NBA: Los Ángeles Lakers derrotaron a Miami Heat y son campeones

Los Angeles Lakers se consagraron esta noche campeones de la NBA tras vencer 106-93 a Miami Heat, con un triple-doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias de LeBron James. Los Lakers consiguieron su 17° título de campeones de la NBA, el primero desde el 2010, e igualaron a Boston Celtics como las máximos ganadores de la liga.

En un año particularmente significativo por la inesperada muerte de un emblema de la entidad como Kobe Bryant (producida en enero pasado a raíz de un accidente aéreo), el equipo dirigido por Frank Vogel se quedó con el título luego de 74 días de competencia en el complejo Disney Wide World of Sports a partir de la descomunal tarea del astro LeBron James, que logró su cuarto título de campeón de la NBA con tres equipos diferentes después de haber ganado dos con los Heat, el tercero con los Cleveland Cavaliers y el cuarto con los Lakers, tras haber disputado 10 Finales.

