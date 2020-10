Cristiano Ronaldo, positivo por coronavirus

La Federación Portuguesa de Fútbol ha comunicado que el delantero de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha dado positivo por coronavirus y, por tanto, no estará en el partido del próximo miércoles en Lisboa ante Suecia, correspondiente a la UEFA Nations League, de la que Portugal es vigente campeona.

El jugador se encuentra aislado y asintomático. El resto de la selección lusa ha dado positivo en los consiguientes controles.

