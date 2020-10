Crimen de Manuel Luna: “Mis hijos están presos pero no han hecho nada”

La muerte de Manuel Eduardo Luna, quien pasó los últimos cinco días de su vida agonizando en una cama del hospital Centro de Salud, marca el final de otro capítulo de la violenta historia que protagonizan hace años dos familias del barrio 11 de Febrero.

El hombre de 43 años había recibido dos balazos en medio de un feroz enfrentamiento ocurrido hace un mes en las calles de ese barrio, en el que habrían participado los hermanos Darío y Rafael Ponce, quienes son señalados por testigos como los culpables del crimen.

Las dos familias viven frente a frente, separadas por una calle y una enemistad que fue creciendo con los años, derivando en cruces cada vez más duros, hasta que sobrevino el episodio, sobre el que circulan dos versiones.

Unos dicen que la hijastra de Luna discutía con sus vecinos. La víctima habría tratado de poner fin a la pelea. La familia de los acusados asegura en cambio que sus rivales arrojaron piedras contra su casa, que ellos respondieron hiriendo a alguien y que desde el frente se inició la balacera.

Lo cierto es que la muerte de Manuel Luna representa, para los vecinos de ambas familias, la oscura certeza de que la violencia seguirá reinando en la zona. “Esto no quedará así. Tarde o temprano querrán ajustar cuentas”, lamentó Mario, uno de los habitantes del lugar.

Este miércoles, Juana Galván, madre de los acusados del crimen, habló con Los Primeros y deslindó de responsabilidades a sus hijos.

“Todo el barrio me conoce, no tengo ninguna banda, no vendo droga ni mi hijo tampoco. Yo vivo de mi trabajo. Mis hijos no mataron a Manuel Luna”

“Le quemaron la casa a mi hijo. Mi nuera y mi nieto de 11 años alcanzaron a salir. También intentaron quemar mi casa. Nos están amenazando todo el tiempo”

“Le digo a la justicia que vean los expedientes para que vean qué clase de gente son. Ellos tienen toda clase de antecedentes. Las criaturas venden drogas y tienen armas”

“Los tiros que mataron a Luna salieron de sus armas. Ellos estaban disparando hacia mi casa”

“Les dije a mis hijos que se presenten a la justicia porque no tienen nada que esconder. Tienen prisión preventiva hasta noviembre”