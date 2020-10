Por el dólar, el nuevo iPhone costará $170.000 en Argentina

Se presentaron los nuevos modelos de iPhone, que llevan el número 12, así como nuevos relojes inteligentes.

Se trata de tres nuevos modelos que vienen en tres versiones diferentes cada uno. Su diseño está reforzado con bordes de aluminio y vidrio detrás y adelante. El iPhone 12 vendrá en cinco colores: negro, blanco, rojo, azul y verde. Acá están todos los detalles, que incluye una pantalla de cerámica y grandes mejores en sus cámaras fotográficas.

Estos son los precios que se dieron a conocer:

iPhone 12 mini 64 GB US$ 729

iPhone 12 mini 128 GB US$ 779

iPhone 12 mini 256 GB US$ 879

iPhone 12 64 GB US$ 829

iPhone 12 128 GB US$ 879

iPhone 12 256 GB US$ 919

iPhone 12 Pro 128 GB US$ 999

iPhone 12 Pro 256 GB US$ 1.009

iPhone 12 Pro 512 GB US$ 1.299

Respecto a la disponibilidad de los equipos, el iPhone 12 y 12 Pro estarán disponibles en preventa el 16 de octubre y en las tiendas de los principales mercados (Estados Unidos y Europa) el 23 de octubre. El iPhone 12 Mini y 12 Pro Max estarán en preventa el 6 de noviembre y en los locales el 13 de noviembre.

Más allá del valor del dólar, que se toma al oficial para exportar aunque hay quienes dejan un pequeño margen por las dudas (mucho espacio no tienen), para entender por qué en la Argentina el precio suele estar tan alto (incluso 100% por encima del original), hay que considerar que se suma 10% de flete y seguro internacional, 20% de arancel aduanero, 9,79% de impuestos internos, 21% de IVA, otro 10% entre ingresos brutos e impuesto al cheque y 12% de impuesto a las ganancias: más de 80% en total. Y a esto, claro, hay que sumarle la ganancia que debe quedarle al importador en un contexto complicado como el argentino y que incluye el pago por el local o depósito y las acciones comerciales.

Cuándo llegan a la Argentina

Los importadores locales oficiales de Apple en la Argentina son MacStation, MaximStore, OneClick y iPoint y suelen ser los primeros en contar con los nuevos lanzamientos.

Por otro lado, y más allá del elevado valor que suelen tener estos productos, operadoras como Telecom Personal, y Claro, decidieron también traer años atrás los productos de la firma de la manzanita. Personal está en este momento vendiendo el iPhone 11 a $ 167.000 a través de su tienda de ecommerce mientras que Claro no está comercializando ninguno al momento. Aún no está confirmado que vayan a llegar estos nuevos equipos por esta vía.

Fuentes de Macstation consultadas por este medio confirmaron que los van a traer y un rango posible respecto a la llegada de los nuevos equipos al país: entre fines de diciembre y fines de enero.

Cuánto costarán los nuevos iPhone 12 en la Argentina

Los precios ya están confirmados desde Macstation. El iPhone 12 mini rondará los $ 150.000, unos US$ 1.800 al cambio oficial de hoy -$82.25- o US$ 1.100 al “solidario”: bastante por encima de la franja de los US$ 700 del precio oficial. Nuevamente, los impuestos

Mientras tanto, el iPhone 12 estará unos $ 170.000: US$ 2.100 al cambio oficial o arriba de US$ 1.300 en el solidario.

Este local tiene actualmente seis cuotas sin interés para American Express emitidas por AMEX, y seis cuotas fijas con interés para el resto de las tarjetas, así como las promociones que disponibiliza Mercado Pago.

En la tienda de Telecom Personal, el iPhone 11 se ofrece en cuotas sin interés pero aún no están definidas las políticas comerciales para el nuevo equipo. Y, si bien no está comercializando iPhones al momento, Claro ofrece hasta seis cuotas sin interés en otros equipos de gama alta como Samsung o Motorola.

FUENTE: InfoTechnology