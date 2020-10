Balearon a un médico mientras regresaba de un traslado

Un médico fue herido de dos balazos al ser atacado en la puerta del hospital de la ciudad rionegrina de Campo Grande y por el hecho detuvieron a un sospechoso, en tanto los investigadores intentan determinar si el agresor es un familiar de una persona que falleció de coronavirus, informaron este jueves fuentes policiales y judiciales.

El ataque ocurrió anoche en la puerta de ese centro asistencial y la víctima fue identificada como Alejandro Vega, quien recibió disparos en la cara y uno de sus brazos y este jueves por la tarde permanecía internado en el hospital de Cipolletti, fuera de peligro y con una evolución favorable, detallaron voceros médicos.

Según las fuentes, el episodio, que quedó filmado por cámaras de seguridad, comenzó este miércoles por la noche, cuando Vega descendió de una ambulancia. Fue abordado por un hombre que lo esperó en la playa de estacionamiento y le disparó tres balazos con un arma calibre .22, dos de los cuales impactaron en su cuerpo.

El intendente de la localidad, Ariel Rivero, expresó en diálogo con Cadena 3 que el hecho “no tiene explicación” y que exigen el rápido esclarecimiento. Aseguró que el profesional está “fuera de peligro”.

“Venían de hacer un traslado de un paciente a la ciudad de Cipolletti con la enfermera. Cuando bajó, le dispararon tres tiros y el delincuente huyó. El medico se subió a la ambulancia por sus propios medios”, indicó.

Así fue el ataque a balazos contra el médico en el hospital de Campo Grande. Recibió tres disparos y evoluciona favorablemente… pic.twitter.com/9wK9IEhNo2 — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) October 15, 2020

Y agregó: “La Justicia determinará los motivos. No hay uno coherente para esta agresión, pero a todos nos interesa conocer por qué realizó este hecho este delincuente. Sin lugar a dudas trató de matarlo. En el video se ve cómo lo fue directamente a matar”.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras, el agresor se acercó a su víctima y le disparó a corta distancia apenas descendía de la ambulancia.

Algunos testigos que declararon ante los investigadores aseguraron que el hombre que atacó al médico sería “familiar de una persona que tenía coronavirus y falleció”.

Ante estos hechos, desde el gobierno de Río Negro expresaron el acompañamiento al médico atacado y se solidarizaron con el resto de los empleados de la salud.

Mientras que por la tarde se realizaron una serie de allanamientos en Sargento Vidal, municipio de Campo Grande, donde detuvieron a un hombre de 29 años como sospechoso de haber cometido el ataque a balazos.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial informaron a Télam que hasta esta noche el arma utilizada no había podido ser hallada en los procedimientos.

En las próximas horas la fiscalía realizará la formulación de cargos al detenido.

Por su parte, Fabián Torres, médico y colega de la víctima, aseguró en declaraciones radiales que se enteró del hecho por la propia víctima, quien lo llamó mientras era trasladado en una ambulancia diciendo que le habían disparado, para que se haga cargo de la guardia.

“Anoche cerca de las 12 me llama Vega cuando ya iba en la ambulancia, diciéndome que le pegaron tres tiros, uno en la mandíbula, otro en el brazo y el último por suerte no dio en su cuerpo”, dijo Torres y agregó que el médico “se encuentra bien de salud, su vida no corre riesgos”.

“El tema acá que radica es la falta de seguridad en nuestros hospitales”, añadió el médico y detalló que los trabajadores del nosocomio se manifestaron esta tarde en las puertas del hospital en repudio a este atentado al personal de la salud.

“Nosotros estamos para proteger, cuidar y curar a la comunidad, pero resulta que vienen y nos pueden matar como si nada”, remarcó Torres, que adelantó que se reunirían en las próximas horas con autoridades provinciales para acercarles estos reclamos.

Fuente: Cadena 3