Cancelaron la versión teatral de “Casados con hijos”: qué pasará con las entradas vendidas

La adaptación teatral de la sitcom “Casados con hijos” pareciera estar destinada a tener que enfrentar obstáculos una y otra vez. Después de que Érica Rivas -María Elena Fuseneco en la tira- anunciara que no formará parte de la puesta, la producción anunció que fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus.

La obra estaba pensada originalmente para la temporada de invierno de este año, pero por la situación sanitaria fue postergada para enero del 2021. En su momento, se anunció que “todas las entradas adquiridas” serían válidas para las nuevas fechas, “sin prejuicio de que, los que así lo deseen, podrán solicitar el reembolso total del valor de las mismas”. Sin embargo, considerando la situación actual por la pandemia, y ante la incertidumbre sobre lo que sucederá con el mundo del espectáculo en el futuro próximo, se decidió su cancelación.

A través de un comunicado, la empresa RGB (de Gustavo Yankelevich), productora de la obra, anunció: “Atento a las actuales condiciones sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19 y las proyecciones en relación a la misma vinculadas a la posibilidad de presentación de espectáculos públicos en la temporada de verano 2021, nos llevan a considerar y decidir la no conveniencia de la presentación de la obra Casados con hijos en el período señalado en el Teatro Gran Rex, en beneficio no solo de los actores y demás personal que formaría parte de la misma, sino fundamentalmente del público concurrente en general”.

Según reza el anuncio, en consideración con las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir el contagio del virus, la producción ha decidido “cancelar la presentación de la obra durante la temporada de verano 2020, procediéndose a la devolución del precio pagado por las entradas a los adquirientes”. Se especifica que “los importes de las entradas adquiridas con tarjeta serán reintegrados sin necesidad de efectuar ningún canje, por el mismo canal que fueron compradas”.

Asimismo, la productora señala que las entradas adquiridas en forma presencial y en efectivo será restituidas cuando se rehabilite la apertura de los puntos de venta de Ticketek y la boletería del teatro. “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda provocar, pero en estos momentos nuestra prioridad es cuidar de la seguridad del público, artistas y trabajadores”, concluye el escrito.

A mediados de abril pasado, después de que el productor Carlos Rottemberg anunciara que “la temporada 2020 está perdida”, se comunicó la reprogramación de Casados con hijos para enero de 2021. Unos días después estalló el escándalo, cuando se supo que Érica Rivas no formaría parte de la puesta.

La actriz hizo un descargo a través de su cuenta en Instagram, donde manifestó: “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, expresó.

Fuente: Teleshow