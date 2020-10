“En una provincia seria es muy probable que Jaldo estuviera preso”, dijo Pedicone

El juez Enrique Pedicone se refirió al pedido de juicio político que solicitaron los familiares de víctimas de la inseguridad.

Aseguró que “toda la sociedad tiene el derecho de escuchar el motivo de los fallos para determinar si los denunciantes tienen razón o si la tengo yo. Jaldo sale como el defensor de Leiva negándonos esa posibilidad. Va a quedar al descubierto cómo el vicegobernador usa la Legislatura para buscar casos que no le interesaban”.

Y agregó: “hay una señora que se llama Amalia, que dijo textualmente, ¨a mi no me van a comprar para hacerle juicio al doctor Pedicone¨, de modo que, yo lo desafío al Presidente de la Legislatura que haga la audiencia y lleve a todos, que no falte ninguno de los denunciantes porque entiendo que estas personas fueron persuadidas para acusarnos a nosotros”.

“La mayoría de los jueces de Tucumán tiene miedo porque Leiva, que es el brazo armado de Jaldo, presiona para que los jueces fallen de acuerdo a intereses políticos o económicos que le vienen bien en este caso a Jaldo”, aseguró.

Pedicone señaló que “en una provincia seria con una investigación oral y unos fiscales serios, no como los que pone el doctor Edmundo “matacausas” Jiménez, es muy probable que Jaldo estuviera preso”.