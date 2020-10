Docentes del plan FINES no cobran sus haberes desde el 2019

Muchos de los docentes del plan FINES que ayudan a adultos a terminar la escuela no cobran desde el inicio de la pandemia. Los sueldos van desde los $ 2.200 a los $ 8.800.

Muchos de los docentes del plan FINES que ayudan a adultos a terminar la escuela no cobran desde el inicio de la pandemia. Los sueldos van desde los $ 2.200 a los $ 8.800.

“No hemos iniciado las clases presenciales ni las virtuales, no fuimos designados y por eso los estudiantes no recibieron tampoco la educación de manera virtual. Año a año somos contratados por el Ministerio de Educación de la Provincia pero este 2020 no sucedió. En cuanto al salario, son $2.200 pesos y podemos tomar hasta 16 horas cátedras. Estamos percibiendo la cuarta parte que recibe un docente que tiene el cargo”.

En ese sentido, señalaron que todavía no cobraron parte de la deuda del año 2019.

Raquel Grassino, referente de los docentes autoconvocados expresó que “los integrantes del plan FINES deberían ser tomados como un docente y que cobren como tal. Otra de las dificultades que estamos teniendo es el alto grado de deserción de nuestros alumnos porque el gobierno no ha garantizado la virtualidad gratuita. En este marco, hemos hecho una denuncia aproximando cifras, donde el 80% o más no tienen una conexión estable ni los accesos a esta virtualidad”.

Aseguran que desde el Ministerio de Educación los docentes están siendo perseguidos porque realizan estas denuncias: “estamos defendiendo a la educación gratuita de la que tienen derecho nuestros alumnos”.