Transparencia: la columna política de José Roberto Toledo

“El problema real de la sociedad, es no advertir que la grieta no es entre el oficialismo y la oposición política. La grieta real está entre la casta y el pueblo (la sociedad), esa es la grieta. La que se ha formado de manera inconciliable entre quienes se han apoderado del gobierno y del poder en usufructo y beneficio propio, y no están legislando ni solucionando los problemas de la gente sino sus propios problemas”, comenzó diciendo José Roberto Toledo, columnista de Los Primeros, al analizar la tan mentada grieta que enfrenta a la política argentina.

El actual director del YMAD en representación de la Universidad Nacional de Tucumán, sostuvo que “hay que poner el poder al servicio de la Ley y no la Ley al servicio del poder. Cuando la casta gobernante legisla para sus propios intereses, está poniendo la Ley al servicio del poder y no el poder al servicio de la Ley”.

En este contexto, Toledo consideró que lo que es bueno para la sociedad es malo para la casta política. Y lo que es bueno para la casta política, es malo para la sociedad. Y esto no es retórico. Les doy tres ejemplos para comprender mejor esto: la ley de acceso a la información pública, en su esencia es buena para la sociedad para que pueda conocer en qué se gasta la plata, cuántos empleados hay y cuál es la planilla salarial (en el Estado), eso hace a la transparencia y contribuye a la evolución de la sociedad. Pero claro que esto es malo para la casta gobernante, que vive en el secretismo y vive escondiendo cosas”.

“La ley de ética pública, es bueno que la sociedad tenga el derecho de exigir a sus gobernantes que exhiban su patrimonio y que rindan cuenta de sus actos? por supuesto que esto es bueno para la sociedad, pero es malo para quienes quieran esconder sus cosas y porque seguramente han cometido un latrocinio o un negociado”.

Por último, Toledo citó el caso de la ley de la reforma política, largamente prometida pero incumplida por la clase política. “La ley de la reforma política es la más importante de todas, es bueno que existan leyes que establezcan la libertad del voto, la evolución de la conciencia social, la libertad de prensa, la libertad de conocimiento para que cada ciudadano pueda entender y a quién votar, y salir de la esclavitud, de la prebendas, del sistema de sumisión en el que está envuelto? Claro que es bueno!! Pero no es bueno para la casta política, que vía de la mentira, de los acoples, de no no cumplir con la Constitución, con el voto electrónico están manteniendo en forma anormal un régimen político que se perpetua en si mismo, y no están legislando las cosas que tienen que legislar para el bien de la sociedad”, afirmó el columnista.