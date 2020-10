Cinco películas de acción en Netflix para disfrutar el fin de semana

A lo largo de la historia se han creado producciones cinematográficas excepcionales en el género de acción. Si eres un apasionado por esta clase de films, debes organizar bien tu agenda, ya que Netflix ha dispuesto en su catálogo muchos de estos clásicos para ti; un sinfín de buenas producciones que debes ver. Aquí te mostraremos las cinco mejores películas de acción, según su clasificación IMDB, que tienes que disfrutar en el mes de octubre.

El irlandés

Esta mega producción está basada en el libro «I Heard You Paint Houses» del escritor Charles Brandt. Trata de la vida de Frank Sheeran, ex veterano de guerra que se adentra al bajo mundo, convirtiéndose en un mercenario; un hombre que estaría relacionado con uno de los misterios más grandes de la historia en los Estados Unidos: la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

En ella se expresa se evidencia el poder del crimen organizado; las conspiraciones internas, rivalidades entre mafias y la terrible conexión que muchas de ellas tienen con políticos en todo el país, alianzas que permiten gobernar, detrás de cámaras, a toda una nación.

El Renacido

Esta es otra excelente opción que te trae Netflix para este mes. Esta producción cinematográfica fue ambientada en el año 1820, cuando un grupo de personas lideradas por Hugh Glass, un experimentado explorador y cazador de pieles, deciden explorar nuevas tierras al noroeste de Estados Unidos, habitadas por tribus indígenas.

En dicha expedición, Glass es gravemente herido por un oso grizzli y es dado por muerto, quedándose solo en medio de un ambiente antártico. Es en este momento cuando Hugh tendrá, sin ayuda de nadie, que hacer todo lo posible para sobrevivir a las bajas temperaturas y al terrible dolor, a consecuencia de las heridas propiciadas por el animal.

Casino

Casino, estrenada en 1995, cuenta la historia de un hecho de la vida real: la caída del multimillonario empresario Frank Rosenthal; un hombre que desde la década de los 70 y 80 dirigió varios casinos de Las Vegas para la mafia. Su trabajo es controlar que todo funcione correctamente y que el dinero siempre esté circulando, para que lleguen a las manos de sus jefes. Al poco tiempo conoce a una estafadora llamada Ginger Mckenna (Sharon Stone), con quien tiene una hija. Cuando todo estaba, aparentemente, bajo control llega Nicky Santoro a la ciudad y con él muchos problemas. Esta excelente producción muestra el porqué Las Vegas es sinónimo de apuestas, aventura, y pecado.

Django desencadenado

Dirigida y escrita por Quentin Tarantino. Esta extraordinaria película llena de acción y escenas sangrientas, narra la historia de un sicario alemán (King Schultz), quien decide ir tras los rastros de varios asesinos, con la intención de acabar con ellos y así poder cobrar su recompensa. Para lograrlo, Schultz le pide ayuda a Django, un negro esclavo, prometiéndole que si lo apoya en su misión por atrapar a los homicidas lo dejaría en libertad. Django acepta esta tentadora propuesta, pues solo piensa en ir por Broomhilda, su esposa, esclava que cumple labores en una plantación del terrateniente Calvin Candie.

El Padrino

El primer lugar es para este clásico del cine. Puede que hayas escuchado de esta extraordinaria producción, ya que es considerada la mejor película de todos los tiempos, pero si no la has visto te recomendamos que lo hagas, pues no te arrepentirás. En ella, Don Vito Corleone es uno de los hombres más temibles y respetado en todo New York; jefe de una de las cinco familias que controlan la mafia en esta ciudad.

Corleone es padre de cuatro hijos con temperamentos totalmente distintos, entre ellos se encuentra Michael, un joven que no quiere seguir el negocio de la familia. Por esta razón, Don Vito decide manifestar su deseo de no participar más en los negocios de la droga, decisión que no es tomada de la mejor manera por el jefe de otra mafia, quien ordena su ejecución. Es en este momento cuando se inicia una guerra entre ambas familias.

Fuente: estvcine.esdiario.com