Miroli: “Si una norma no va a ser cumplida, estuvo mal diseñada”

Alfredo Miroli, médico inmunólogo tucumano, fue entrevistado por el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, para responder preguntas e inquietudes de los vecinos en el peor momento de la pandemia de coronavirus en Tucumán. Se refirió a la posibilidad de implementar una Fase 1, realizó recomendaciones sanitarias y comparó la situación de nuestra provincia con países europeos como Inglaterra, Noruega y Suecia.

“En primer lugar, estas serían las alertas: me expuse al riesgo quiere decir eh vivido una de estas dos situaciones. Estuve en una reunión cerrada, intensa, de varias horas, sin normas de protección. La otra es soy contacto estrecho, es decir que esa persona estuvo en contacto conmigo más de 15 minutos a menos de un 1.20 metros, sé que tiene el virus certeramente demostrado, sin protección ninguno de los dos”, comenzó explicando Miroli en la entrevista con Campero.

El inmunólogo remarcó que “si reúno estos requisitos ¡uy, estuve ayer en una reunión! y hoy le entregaron el resultado de la reacción en cadena de polimerasa o de la detección de antígeno le dio positivo, o sea, está con el virus ¡pum pum vivito y coleando!, y yo estuve charlando, abrazado, media hora, sin barbijo, en ese caso, si, ya me aisló, porque puede tener el virus y no quiero infectar a otro”, graficó Miroli.

Campero le preguntó al médico por la posibilidad de aplicar una “Fase 1 bien hecha” que implique que “nos podamos mentalizar entre todos que podemos hacer un último esfuerzo”, a lo que éste respondió: “Claro que va a tener un impacto si todos nos mentalizamos en esta que sería la medida de prevención que yo recomiendo, insisto, ‘que nos portemos bien por favor’. Para mi es esta hoy”, aseveró, dejando de lado el retroceso de Fase.

Miroli justificó su decisión en que “ya sabemos, no hacemos, porque nos portamos mal”. Luego comparó la tasa de contagios de nuestro país y provincia con las de países como Suecia, Noruega e Inglaterra y apuntó que la diferencia es que en esos Estados “sale el Gobierno y les dice ‘todos de penitencia, todos a esconderse, todos a la casa hay una persona con el virus, nos escondamos todos, estemos todos escondidos un tiempo para que el virus no nos encuentre, o sea Fase 1 todos jugando a las escondidas, que el virus no nos vea’ o la otra, ‘no, no, si podemos estar afuera, si todos nos vamos a portar bien’”.

“Esto depende de la conducta de las personas: si somos personas que nos gusta transgredir y violar las normas, somos transgresores o somos respetadores de la convivencia. Si yo me paro frente a una cebra en Noruega, en Suecia, en Inglaterra y pongo el pie en la cebra; ¿qué crees que hacen los autos que están viniendo? Frenan porque dice que va a cruzar el peatón. ¿Si lo hago en Argentina, en Tucumán, qué crees que pasa?

Luego, Miroli procedió analizando que “si yo estoy en un país y digo ‘nos portemos bien’ y la comunidad se porta bien… la tasa de duplicación baja”. En ese sentido, alertó que “en un país que viola, que transgrede, que no obedece las normas ¿qué pasa? La tasa se vuelve alta”. “En esos países no hubo Fase 1 y si hubo fue muy corta porque tienen resultados especulares”, subrayó.

“¿Está dispuesto a cumplirlo la comunidad? es una comunidad transgresora u obediente? ¿cómo somos? Me incluyo, no estoy hablando de nadie yo soy tucumano, no soy sueco. ¿Estamos dispuestos a obedecer o estamos dispuestos a si nos cierran a hacer piquete, marcha, marcha sin barbijos, protesta?”, preguntó.

Luego repartió algunas sutiles críticas al advertir que “si una norma no va a ser cumplida por la comunidad general, la norma estuvo mal diseñada”, y recalcó que “como comunidad general no nos hemos portado muy bien”.

“Tal vez si nos dicen ‘te doy otra oportunidad’ y somos capaces de pensar en que no queremos dañar a los que amamos, que tenemos temor de dañar el amor y entonces sí somos capaces de eso, por ahí no hace falta tomar medidas, pero tenemos que probarnos de nuevo después de haber tropezado”, sentenció.

“No hay que volver a decirnos las normas, no hay que informarnos sino convencernos para poder aplicarlas. No es cuestión de informar, seamos sinceros: ¿Nosotros no sabemos que hay que estar a dos metros? ¿Que nos tenemos que poner protectores? ¿Realmente hay alguien que no sepa? ¿que nos tenemos que lavar las manos realmente ustedes creen que hay alguien que no lo sepa? Ya lo sabemos todos: 7.350 millones de habitantes en el mundo lo sabemos. La pregunta es si lo hacemos. Cuando le decís lo mismo muchas veces la comunidad dice ‘apaga eso ya me tiene podrido’”, arremetió.

Miroli les recordó a los vecinos que “en nuestras casas viven las personas que amamos” y planteó: “cuando yo vuelvo a mi casa y estoy por abrir la puerta pienso: ¡hey! Me porte bien, estoy volviendo sin el virus y adentro está mi abuela o mi abuelo, que es vulnerable, o mi esposa que puede tener hipertensión, o mis hijos, están los que amo. Por temor a dañar el amor me porté bien. Debe ser muy feo llegar a la casa y pensar ¿y si vengo con el virus?”.

“Más que explicar las normas déjame pedirle a la comunidad de Yerba Buena que por temor a dañar el amor nos portemos bien, volvamos a la casa con una sonrisa sin miedo de infectar a los que amamos. Lo hagamos en serio, nos portemos bien”, concluyó.

Campero sostuvo que “es un honor que sea nuestro vecino”, recordó que la Municipalidad de Yerba Buena solicitó la reapertura y flexibilización de numerosas actividades y enfatizó citando a Miroli que “indudablemente todos tenemos la responsabilidad de generar conciencia de pensar en no dañar por amor”.

“Espero que tomemos dimensión y conciencia de lo que estamos viviendo. Tengo mucha confianza de que podemos hacer ese esfuerzo, este desafío es de todos”, remató tras su debut como entrevistador.

Fuente: Bajo la Lupa