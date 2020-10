Vicky Xipolitakis con coronavirus: “A veces me falta el aire”

A través de sus redes sociales, Vicky Xipolitakis confirmó que tiene coronavirus y compartió con sus seguidores cuáles son los síntomas que tiene y los miedos que atraviesa por la enfermedad.

“Tomo coraje para grabarles este video entre miedo, de no saber qué puede llegar a pasar, y dolor por la situación, porque siempre tomé los recaudos, pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener…”, sostuvo.

La participante de MasterChef Celebrity reveló detalles de su estado de salud: “Hoy me confirmaron que soy positiva de Covid. Tengo coronavirus. Presento todos los síntomas. A veces son leves, otros no. Tengo tos seca, fiebre, cansancio corporal fuerte y a veces me falta el aire, pero estoy fuerte por mi hijo”.

“Sé que tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también y no quería dejar de agradecerle a la gente por el amor”, dijo. En este sentido, agregó: “Los amo. Me hacen muy feliz y esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. ¡Gracias! Los amo y me quedo acá también para cuidarlos a ustedes. Cuídense por favor”.