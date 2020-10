En Catamarca faltará mano de obra para la cosecha olivícola

El gerente de ASOLCAT, Francisco Corredoira, afirmó que para la cosecha olivícola que se avecina se necesitan entre 4.000 y 4.500 trabajadores y que la provincia solo cuenta con cerca de 1.500. Es decir, solo el 30% del total que requiere el sector.

Estos números preocupan a los productores olivícolas, teniendo en cuenta las restricciones que existen para que ingresen a Catamarca trabajadores de provincias vecinas altamente complicadas por el avance del COVID-19.

Para la temporada 2020-2021 se espera una cosecha buena pero si no se consiguen los trabajadores necesarios para que levanten la producción, los resultados podrían ser negativos.

En este marco, el viernes se reunieron representantes de los productores olivícolas, nogaleros y vitivinícolas, referentes del gremio de los cosecheros, del Ministerio de Agricultura, del COE, entre otros, para garantizar que la cosecha se pueda realizar sin problemas.

Desde el Gobierno, la idea es que las cosechas se puedan realizar con personal de la provincia y de esta forma evitar recurrir a trabajadores de otras jurisdicciones. “Queremos escuchar opiniones de todos e ir definiendo con tiempo los distintos aspectos para que las cosechas se hagan y que las empresas puedan obtener su beneficio y seguir dando trabajo a los catamarqueños. Es un desafío, pero avanzamos en la previsión para que enero no nos encuentre con sorpresas”, había dicho el ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís, a cargo de Agricultura y Ganadería.

En diálogo con la prensa, Corredoira destacó que las conversaciones con el Gobierno y con los gremios “empezaron con tiempo” para poder llegar a una solución antes de que arranque la cosecha. No obstante, planteó la necesidad de confeccionar un “plan B” por si no se llega a un bueno puerto. “Se hace preciso trabajar en una alternativa, porque la historia demuestra que no se puede cosechar solo con gente de Catamarca”, manifestó.

“Se planteó la posibilidad de avanzar en un registro de personas que vienen de afuera”, dijo.

El referente destacó que la cosecha “no es un trabajo fácil”. En ese sentido aclaró que el problema principal no es tanto la capacitación sino “el hecho de estar en el campo a finales de enero cosechando”.

“No es un trabajo que lo puede hacer cualquiera sino gente que va a todas las cosechas, no solo de olivo sino de otras producciones. Tiene que ser gente que esté acostumbrarla a trabajar el campo”, añadió.

Corredoira se mostró de acuerdo con priorizar la mano de obra de Catamarca porque “es a lo que apuntamos pero si no lo logramos, tenemos que buscar una alternativa”.

“Si no hay mano de obra, se perdería la cosecha y esta temporada se espera una cosecha buena”, dijo.

“Este año fue malo y si el año que viene es bueno pero si no se puede levantar la producción se tornaría inviable que puedan seguir las empresas”, vaticinó.

Más adelante, indicó que en el Valle Central se empieza con la cosecha cerca del 25 de enero y es en esta zona donde “más mano de obra se demanda”.

Por otra parte y si bien ratificó que el tema de la cantidad de mano de obra es “preocupante”, manifestó que el otro inconveniente que tienen los olivícolas es la registración de los trabajadores.

“Hay gente que tiene un plan y cuando llega a las empresas no quiere que los demos de alta. Cuando les decimos que es nuestra obligación ponerlos bajo libro, se va por miedo a perder lo que tienen”, relató.

“Queremos trabajar sobre este tema para que la persona no pierda el beneficio que tiene en los tres meses que dura la cosecha”, añadió. En ese marco, indicó que se registraron situaciones donde el personal se presentó con documentos mellizos para evitar perder los beneficios.

Finalmente y si bien reiteró que Catamarca cuenta con 1.500 cosecheros, advirtió que muchos de ellos se van a trabajar a La Rioja por una cuestión de cercanía.

Gremios conformes

Por su parte y en diálogo con Radio Ancasti, el delegado de UATRE en Catamarca, Enrique Cowes, se mostró conforme con la idea del Gobierno de que los cosecheros sean de la provincia. En ese marco, el gremialista destacó que la idea es “ir revirtiendo la situación en donde el 80% de la mano de obra era de otras provincias”.

Aparte de eso, resaltó que con esta medida se evita que ingresen personas de provincias complicadas con el coronavirus. “La región está complicada, por lo que no es una prohibición sino la intención es cuidar a los catamarqueños”, dijo.

Fuente: El Ancasti