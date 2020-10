El Defensor del Pueblo pedirá informes por los cortes de luz

Este lunes la temperatura trepó a los 42°C y los tucumanos lo padecieron. Pero la situación adquirió mayores sufrimientos cuando a partir del mediodía y hasta las primeras horas de este martes, diversos sectores de la provincia en distintas ocasiones sufrió el corte del suministro de energía eléctrica.

El tema merecerá la intervención del Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, quien aclaró que no tiene el poder policía, es decir, que no podrá sancionar a la empresa distribuidora de electricidad, EDET, convocará a sus responsables y a los funcionarios del ente regulador de servicios públicos, para conocer los aspectos relacionados con el suministro y sus dificultades ante los anuncios que advierten que durante el verano habrá problemas con la generación y distribución de energía.

“Hablé con un director del ente y me dijo que tenían algún informe sobre los problemas que se podrían generar, y aparentemente el tema se debe a que no se hicieron todas las obras para garantizar la producción y distribución de energía, y este tema escapa a EDET”, dijo el Defensor del Pueblo a Los Primeros. Sin embargo, admitió que “se esperaba tener algunos inconvenientes en enero y febrero, y hoy todavía no entramos en el verano pero ya comenzamos con los cortes de luz”.

Juri Debo sugirió que la empresa que presta el servicio en Tucumán “debería informar a los usuarios cuando vaya a realizar los cortes, para que se prepare y se vea sorprendida como ocurrió ayer”.