Caso Abigail Riquel: Familiares y vecinos de la niña protestan en la comisaría 12

Los familiares y vecinos de Abigail protestaron frente a la comisaría 12, ahora totalmente custodiada por infantería. Los manifestantes reclaman que en su momento los efectivos policiales no quisieron tomarles la denuncia.

Pamela, hermana de Abigail, pide que la policía busque al violador y asesino de la niña. “Ahora la policía quiere detener a los vecinos que están buscando al asesino, dicen que están entorpeciendo la investigación”.

“Nosotros no somos delincuentes, somos víctimas. Si no fuera por los vecinos no la íbamos a encontrar “, dijo su madre.

Luego el comisario Walter Jiménez, Jefe de Comisaría decidió hablar con los padres y el móvil de LOS PRIMEROS. “Toda la institución está buscando al asesino de Abigail”, manifestó.

