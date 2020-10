Programa Buscarte: testeos sorpresivos en un centro comercial de Yerba Buena

Con la idea rectora de prevenir el coronavirus en los lugares donde se generan conglomerados de población, haciendo especial hincapié en poblaciones de riesgo y en aquellas personas asintomáticas que no usan o se colocan mal el barbijo, el equipo de promotores de salud trabaja con operativos sorpresa en un centro comercial de Yerba Buena.

El coordinador de Médicos Centinelas del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y referente del Programa Buscarte, José María Mansilla, contó las vías de testeo son el test de antígenos o una prueba de PCR real time. “Hicimos hasta 60 estudios en el transcurso de la mañana y tenemos previsto seguir haciendo estás intervenciones de forma esporádica y sorpresiva”.

A través de la implementación de una encuesta de salud los promotores consignan los datos de aquellos pacientes que ofrecen su consentimiento para ser testeados. “Hoy estamos en un centro comercial importante de nuestra provincia y tenemos interés de replicar la actividad en varios ámbitos de las mismas características”, señaló el profesional.

No hay que olvidar que el Siprosa a través del Ministerio, en mérito de las atribuciones que le otorgó el Comité Operativo de Emergencia (COE), tiene el poder de fiscalización de todas las situaciones que incluyen los protocolos de cuidado y prevención adentro de los locales comerciales, gimnasios y reparticiones públicas”, dijo Mansilla.

Además del Laboratorio de Salud Pública, Médicos Centinelas, promotores de salud y Educación Sanitaria, se decidió sumar al área de Fiscalización Sanitaria. “Con ellos hacemos el abordaje del lugar y corroboramos si existen protocolos y se están ejecutando como es debido“.

En ese sentido, el titular del Médicos Centinelas subrayó que “prestamos atención sobre aquellas personas que no toman los cuidados correspondientes como no tener alcohol en gel, que usan de forma desaprensiva la protección y es especialmente a esas personas a quienes se las convoca a testearse”.

“Mi test dio negativo y eso me da una tranquilidad enorme, no tengo síntomas pero siempre existe esa curiosidad sobre si nos contagiamos la enfermedad. No estuve en contacto con nadie, pero sabemos que el virus es altamente contagioso. Valoro y felicito a todos los que están haciendo esto porque es un gesto muy lindo e importante”. (Imelda Vega, una mujer testeada)

Por otra parte, Mansilla aclaró que “no estamos convocando gente para esto, una vez que determinamos el lugar en ese ámbito sí desarrollamos una convocatoria a voluntarios y caracterizó lo “sorpresivo” del accionar porque “la idea es no generar colas de gente esperando, ese no es el espíritu de nuestro programa. Buscarte pretende encontrase con la población y asistir a la mayor cantidad de tucumanos posible que se encuentre desprotegida en un ámbito de circulación habitual”, aclaró.