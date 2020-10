Paro de colectivos: Advertencia de los empresarios, “Estamos agotados, sin crédito y endeudados”

El vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, se refirió a la desesperante situación por la que atraviesa el sector. Manifestó que hasta el momento “lo único que tenemos son proposiciones, no respuestas“.

El paro de colectivos lleva 15 días en la provincia y destrabar el conflicto que aqueja a miles de tucumanos resulta hoy una misión difícil, hasta tanto el gobierno de la Provincia no ofrezca opciones que permitan aliviar la desesperante situación por la que atraviesa el sector.

“La actividad hoy tiene en desmedro el 80% de sus ingresos en el corte del boleto, que los repuestos y los insumos básicos aumentaron el 40%, que se ha pagado el 100% de los salarios al 100% de los trabajadores, que nunca ha recibido ATP como la mayoría de las pymes, que es un servicio público regulado, por lo tanto los ingresos los dispone el Estado”

En ese sentido, indicó que “se ha hecho todo el esfuerzo y se han tomado todos los créditos posibles para cumplir con nuestro objetivo y cuidar la fuente de trabajo del usuario“. Asimismo dijo que “hemos adquirido un endeudamiento exponencial, superior a lo que podía tomar“.

“No está en nuestras manos resolver el problema” al tiempo que calificó de “infructíferas” las gestiones que se hicieron en la Nación, “ya que se sigue discriminando al usuario y a las pymes del interior“.

“Si bien se está por acreditar el subsidio nacional de agosto en estos días a la provincia, esto no alcanza para saldar la planilla salarial de septiembre y las obligaciones básicas operativas” “En este intento de salvar la actividad, hemos anticipado valores a varias empresas, del subsidio que aún no se percibió, para poder saldar los sueldos de agosto a nuestros trabajadores”

Berreta contó que durante una reunión de la que participaron más de 40 empresas, muchas de ellas expresaron que están muy complicadas para reiniciar la actividad -en caso de que se pueda- de acuerdo con la propuesta que se le hará a UTA.

“Vamos a hacer una propuesta del pago parcial de septiembre, que no será homogéneo o uniforme, sino según las condiciones de cada empresa”

Además, confirmó que ya se hizo un pedido de audiencia con el gobernador de la provincia y con el intendente del Municipio de San Miguel de Tucumán. Así, agregó que es necesario garantizar el acompañamiento de los Poderes.

“Necesitamos políticas de Estado, como ha sucedido en otras jurisdicciones. Por ejemplo, Entre Ríos levantó un paro eterno con el apoyo del gobierno provincial y municipal; Córdoba equiparó el subsidio nacional, entre lo que aporta la municipalidad y la provincia; San Juan nunca tuvo problemas porque recibe más subsidio provincial que el subsidio nacional” “Estamos agotados, sin crédito y endeudados hasta la coronilla”

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, Berreta anticipó que “no todas las empresas van a poder volver, porque algunas empresas deben algún saldo de agosto y septiembre completo“.

“Venimos trabajando hace 7 meses con el 20% de los ingresos pre-pandemia, entonces, es imposible seguir adelante en estas condiciones“, reiteró.

“Los fondos de Nación son insuficientes a estas alturas. No alcanzaría porque el endeudamiento en pos de brindar el servicio, cumplir un objetivo de las empresas, mantener una fuente de trabajo y cuidar nuestras pymes, nos llevó a un endeudamiento”

En concordancia con la anterior, Berreta disparó: “A veces sentimos que las explicaciones no son escuchadas, que las carpetas no son abiertas, que los estudios de costo no son contemplados, pero bueno, hemos agotado todas las gestiones ante Nación. Nosotros ya entendemos que necesitamos sentarnos con el Ejecutivo y si es necesario con el legislativo municipal y provincial y buscar una solución porque también son responsables del transporte público“.

“No estamos hablando de rentabilidad ni de pagar las deudas atrasadas. Simplemente de la sustentabilidad de un servicio público regularizado en estos meses que quedan del año, porque salir (de esta situación) para que a los 5 días o a la semana tengamos otro paro es una falta de respeto hacia todos”

“Creo que nos tenemos que poner de acuerdo los poderes concedentes, el gremio de UTA y los empresarios, porque solos desde nuestro lugar no tiene solución sustentable“, concluyó.

FUENTE: Aetat