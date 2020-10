Falleció Gabriel Fulgado: El reconocido productor artístico

A los 68 años, falleció a causa del Covid-19, el reconocido productor artístico Gabriel Fulgado.

Sus shows en Tucumán son muy recordados ya que trajo a la provincia a artistas como Roxette, Emma Shapplin, Duran Duran, el Ballet Bolshoi, Raphael, Serrat, Roberto Carlos, Luis Miguel, Joaquín Sabina, entre otros.

También se dedicó a la rama nacional permitiendo a los tucumanos disfrutar de los artistas nacionales y organizando diferentes festivales.

“Uno de los shows emblemáticos fue la segunda presentación de Luis Miguel en un estadio de fútbol. Vino trayendo un nuevo disco que no era de boleros, pero ya cargaba con toda la fama. Nos costó llegar a un buen resultado. No era un artista fácil, las exigencias eran casi extremas sobre todo para un lugar como Tucumán, donde a tantos kilómetros de distancia y con tanta ausencia de servicios locales, nos resultaba muy difícil igualar las condiciones de producción de Buenos Aires.

A eso se sumaba una actitud de ciertas productoras nacionales mucho más exigentes a la hora de volcar sus pedidos sobre productores locales que sobre Buenos Aires. Pero más allá de lo gigantesco de su convocatoria, del éxito de público, hubo un momento que fue casi de quiebre.

Luis Miguel estrenaba un escenario inglés que usaba en todas sus presentaciones. En la mañana del día del show me avisan que una de las vigas del escenario estaba cediendo y que se estaba inclinando la gigantesca estructura. Me comunico a Buenos Aires porque faltaban pocas horas para dar puerta y para que él llegara a Tucumán. La respuesta fue que yo solucionara el problema porque si no, él no venía.

Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera profesional. Teníamos más de 10.000 entradas vendidas hasta ese momento, te imaginás que un escenario que podía caerse era una bomba a punto de explotar. Era tal mi nerviosismo que no me había dado cuenta de que el escenario era responsabilidad de la producción nacional. Llamé y les dije que si Luis Miguel no venía iba a cancelar el show y les iba a iniciar una acción judicial. Se solucionó, el show estuvo bien, pero lo recuerdo como una de las cosas más costosas, de mayor nervio de toda mi carrera”

“Otro show de mucha trascendencia fue Roxette, primer grupo internacional que venía a Tucumán. Sin embargo, desde la producción nacional y de los artistas, todo fue trabajar juntos y no solo fue un éxito, sino también un trabajo hecho con altísimo profesionalismo”

“Y otro show importante fue el del regreso de Mercedes Sosa a Tucumán, no solo por el hecho artístico en sí, por la complejidad de la producción, sino por lo histórico del regreso, después del exilio y el tema emocional de traer a Mercedes a su casa. Se hizo en el club San Martín, hubo algunos problemas porque estaba terminando el Proceso, las elecciones ya estaban encima, pero el gobierno seguía siendo militar, pero felizmente se concretó, con la emoción y el orgullo que implicará siempre recordarlo”