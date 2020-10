Carlos, padre a Abigail “A nosotros nadie nos escucha porque somos pobres”

A post shared by Los Primeros TV (@losprimerostv) on Oct 21, 2020 at 5:22pm PDT

En la protesta de vecinos en la comisaría 12º el padre de Abigail, Carlos Riquel se acercó para agradecer por el apoyo brindado a toda su familia. Pide leyes justas y que las personas pobres también sean escuchadas.

“Nosotros estábamos en la marcha en plaza Independencia, haciendo escuchar nuestras voces porque a nosotros nadie nos escucha porque somos pobres”.

“Sí estamos todos unidos nos van a escuchar, nos tienen que escuchar”.

“Sabemos que lo atraparon los vecinos, como siempre los vecinos”.

“Quiero agradecer a todos los vecinos que están y que estuvieron. Me ayudaron, me dieron una mano bien grande. No son familiares, son vecinos, amigos que me están apoyando”.

“Si esperamos por la justicia, todos vamos a morir y se van a morir nuestros hijos. Tienen que salir los vecinos a la calle a reclamar”.

Sobre la muerte del asesino señaló “Perdí una parte, no tengo consuelo por más que haya muerto o pague en la cárcel no tengo consuelo”. “Hay que seguir luchando”, finalizó.