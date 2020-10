Obama regañó a Trump antes del debate final

El expresidente Barack Obama liberó ayer cuatro años de frustración reprimida en una aparición mordaz en Filadelfia, que probablemente moleste aún más a un comandante en jefe ya irritable antes de su enfrentamiento con el candidato demócrata Joe Biden. El debate en Nashville, Tennessee, llega en un momento fatídico en la carrera por la Casa Blanca, ya que nuevas encuestas enfatizan la tarea que enfrenta Trump para lograr otro triunfo electoral sorprendente en 12 días.

El 44 presidente se abalanzó sobre la afirmación de Trump de que «no hay mucho» que cambiaría en uno de los intentos menos exitosos del mundo para sofocar un virus que ha matado a más de 221.000 estadounidenses y devastado la economía.

“¿En serio? ¿No mucho? ¿Nada en lo que puedas pensar que podría haber ayudado a algunas personas a mantener con vida a sus seres queridos?”, dijo Obama, que subió al escenario con una mascarilla con la palabra «Vota».

«Joe no va a estropear las pruebas. No va a llamar idiotas a los científicos. No va a organizar un evento de superpropagación en la Casa Blanca. Joe controlará esta pandemia», dijo Obama sobre el hombre que eligió ser su vicepresidente hace 12 años.

Su intervención, una reprimenda extraordinariamente mordaz de un presidente en funciones por parte de un expresidente, fue un recordatorio en sí mismo de cómo la era Trump ha destrozado los protocolos de la Casa Blanca.

En términos más generales, esta enfatizó cómo la política de los últimos 12 años es una competencia no resuelta entre las filosofías y el comportamiento del primer presidente negro y un sucesor que construyó su marca sobre una teoría racista de la conspiración sobre el lugar de nacimiento de su predecesor.

A Obama saboreó especialmente explotar un informe de The New York Times basado en los registros financieros de Trump. En el que se informó que el presidente tiene una cuenta bancaria en China, incluso cuando critica a Biden por ser blando con el gigante comunista.

Obama hizo llover un ataque tras otro contra Trump y su carácter. Lo menospreció por «tuitear a la televisión». Advirtió que «este presidente quiere todo el crédito por la economía que heredó y cero culpa por la pandemia que ignoró».

Obama dijo que Biden y su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, tienen un plan para sacar a Estados Unidos de su actual «lío». Y advirtió que la retórica de Trump había envalentonado la crueldad y el racismo de otros.

Criticó las promesas incumplidas del presidente de proponer un reemplazo para Obamacare, aunque su administración abogará por su erradicación en la Corte Suprema una semana después de las elecciones.

Fuente: El tribuno y CNN