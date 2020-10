Francia: Evacuaron la estación de Lyon por “alerta de bomba”

La policía francesa evacuó y acordonó la principal estación de trenes de la oriental ciudad de Lyon por un operativo de seguridad, y la empresa que opera los trenes de Francia dijo que se trataba de una “alerta de bomba”.

Medios franceses dijeron que una mujer amenazaba con detonar una bomba, vestida con la prenda musulmana que cubre todo el cuerpo y luego de haber gritado “Alá es Grande”, pero la información no fue confirmada oficialmente.

El hecho ocurre con Francia en alerta y aún conmocionada por la reciente decapitación de un profesor por un joven yihadista de origen checheno que lo atacó con un cuchillo por haber mostrado en clases caricaturas de Mahoma, el profeta del islam.

“Una operación de policía está en curso actualmente en la estación Part Dieu de Lyon, con un perímetro de seguridad. Evite la zona”, tuiteó la policía nacional de Francia. “El tráfico ferroviario está interrumpido. No impida la intervención de las fuerzas de seguridad”, agregó, con mayúsculas.

La empresa que opera los trenes de Francia dijo que se trataba de un “alerta de bomba”, informó el portal de noticias de Lyon 20 Minutes. Un vocero de la empresa dijo a ese medio que los trenes habían sido desviados hacia otras estaciones.

Fuente: Télam

Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting ‘Allahu akbar’ and threatening to blow them up. pic.twitter.com/qtawZbovED

— The Carping Infidel (@CarpingInfidel) October 22, 2020