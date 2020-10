Alfaro: “la gente no cree en la justicia, no cree en la policía, no cree en los políticos”

“Desde que tengo uso de razón, jamás pasé por esta situación”, comenzó diciendo el Germán Alfaro, intendente de la capital, refiriéndose a los hechos ocurridos ayer en el marco del crimen de Abigail Riquel. “En un Estado de derecho, en un Estado republicano, me habían enseñado cuando estudiábamos que no existía la justicia por mano propia. Ayer la vimos de cerca, en carne propia”, declaró Alfaro.

“Me preguntaran si tiene que renunciar Maley, me parece que eso es una anécdota” manifestó el intendente capitalino, a lo que sumó una fuerte crítica al gobierno provincial: “El gobierno se tiene que hacer cargo de la situación, tiene que cambiar su actitud frente a los hechos que están sucediendo. Si el gobierno no actúa, eso es una respuesta para la gente y la gente no quiere esa respuesta”.

El jefe municipal fue contundente al referirse al sentimiento actual de la sociedad, a lo que sumó un llamamiento a la autocrítica del gobierno: “Cuando hablamos del debilitamiento de las instituciones, hablamos que la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la policía, no cree en los políticos“.

“Primeros nos asombrábamos por lo de Espinoza. Secuestrado un ciudadano tucumano, muerto por la policía y tirado en Catamarca. En plena democracia. Después creíamos que lo de Ana Dominé era el techo, una ciudadana asesinada de un tiro en el centro de la ciudad. Pero parece que los tucumanos todavía tenemos cosas que esperar. Creo que la capacidad de asombro de los tucumanos está agotada”, fue el reclamo de Alfaro por los hechos de inseguridad que registró Tucumán en los últimos meses.

“Esto es lo que nos dejó el deterioro de las instituciones Alperovich y este gobierno lo está profundizando“, sentenció Alfaro respecto a la posición actual de los tucumanos sobre su relación con los poderes y las instituciones publicas.