“Tenemos tantos casos positivos porque estamos haciendo más testeos”

Así lo afirmó el secretario Médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruíz, al manifestar que se realizan cerca de 3.000 testeos y a partir de esos controles es posible detectar un mayor número de casos positivos de Covid-19. En ese sentido, expresó que hay un alto porcentaje de personas asintomáticas, que son las que propagan el virus sin saberlo en esta etapa de circulación comunitaria en la que se encuentra Tucumán desde el mes de agosto pasado.

Medina Ruíz estimó que el número de personas afectadas podría alcanzar los 200 mil al considerar que a los datos oficiales de un poco más de 40 mil pacientes, “se puede multiplicarlos por 4 ó 5 ya que son muchas las personas que no son detectadas y porque está comprobado el alto nivel de contagio de este virus”.

Analizando los últimos números, que arrojan entre 1.200 y 1.300 casos diarios, Medina Ruíz estimó que “seguimos en un ascensor, veníamos subiendo rápido y ahora lo hacemos un poco más despacio. Esto nos lleva a suponer que estamos en el pico o cerca de alcanzar el pico de contagios. Ahora habrá que esperar el comportamiento de la gente en las próximas dos semanas y que eso se refleje en el resultado de los testeos, como para llegar al amesetamiento y luego sí, con el descenso de casos”.

Reiteró que la provincia está en medio de la tormenta y con la normalidad de casi todas las actividades económicas. En ese punto, afirmó que “el sistema de salud recomendó al Comité Operativo de Emergencia mantener la cuarentena en estos términos y no habilitar nuevas actividades”.

Asimismo, expresó que no están dadas las condiciones todavía para considerar la vuelta de los chicos a las escuelas para las clases presenciales ni para realizar actividades recreativas. “Está comprobado que los chicos son los mayores transmisores del virus, por suerte ellos no se enferman, pero son los principales difusores de la enfermedad. Por decimos que no es momento para pensar en la vuelta a clases presenciales”.