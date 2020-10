Confunden una buena acción con un saqueo

La sociedad de Tucumán vive un tanto tensionada por los hechos de inseguridad y las posteriores consecuencias que se han dado durante la última semana. Esto llevó a algunos vecinos a pensar que se estaban produciendo saqueos en un depósito de gaseosas ubicado en la avenida Gobernador del Campo al 1000.

Varias imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales denunciando el ilícito. Pero en realidad, fue todo lo contrario. Es el que dueño de la distribuidora tomó la determinación de abrir los portones y regalar la mercadería ya que tuvo que cerrar el negocio.

De todos modos, personal policial tuvo que intervenir para controlar la situación debido a la gran cantidad de personas que se aglomeró en el lugar.

“Se nos acabó el contrato de alquiler y decidí regalar la mercadería. Los taxistas pasaron, se enteraron e hicieron correr la bolilla, apareció más gente y se descontroló. Se acercó un policía y me preguntó si se trataba de un saqueo y le dije que estaba regalando la mercadería. No fue un saqueo. La situación no es la mejor y tuvimos que cerrar, sentimos impotencia”