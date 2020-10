Tensión durante una transmisión de Los Primeros: Aparecieron dos nenes que eran buscados

Jairo (10 años) y Jonas (9) se escaparon ayer del hogar Eva Perón y eran buscados en forma desesperada por sus madres. Un equipo móvil de Los Primeros se acercó a las familias y comenzó una verdadera odisea que fue transmitida en vivo por nuestras redes sociales (Facebook e Instagram).

Mientras nuestros periodistas Mariana Romero y Alvaro Mejuto hablaban con cada una de las madres, otras personas que estaban con los menores, y que estaban viendo la transmisión, se comunicaron y dieron el detalle del paradero. Estaban en el parque 9 de Julio. Las personas que encontraron a los niños son los trabajadores municipales que están limpiando en lago San Miguel.

De inmediato, todos se trasladaron hasta ese sector de la Capital y se produjo el esperado reencuentro. Después llegó la policía.

Los familiares de los niños se niegan a volver a alojarlos en el hogar Eva Perón. Al parecer, los menores argumentaron la fuga a que reciben malos tratos.

“No puedo creer las cosas que le hacen en el hogar. No voy a devolver a mi hijo, me lo llevo yo. Me contó que le pegan. Los bañan con agua fría. No lo puedo devolver ahí. Puedo criar a mi hijo, puedo darle de comer, mandarlo a la escuela. Le voy a dar mucho amor. No tengo la gran casa pero tengo un techo”