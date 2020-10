Las esperadas series que llegarán antes del final de 2020

Históricamente las series, al igual que las ficciones de televisión, comenzaban en marzo y terminaban en diciembre. Pero en los últimos años este sistema se modificó y los estrenos nos sorprenden durante cualquiera de los 12 meses, como sucederá a fines de octubre, cuando llegue la esperadísima quinta temporada de This Is Us. Pero en los coletazos de este 2020, aún disponemos de varias producciones que también están esperando ver la luz. Estas son algunas de ellas.

The Crown

La cuarta temporada de la serie inglesa tiene su estreno pautado para este 15 de noviembre en Netflix. Esta nueva entrega se centrará en el impacto de dos mujeres que marcaron la historia de Inglaterra: la princesa de Gales, Lady Di y la Primera Ministra Margaret Thatcher. Interpretadas por Emma Corin y Gillian Anderson respectivamente, The Crown se adentrará en los años 80 marcados por la llegada de Diana Spencer a la Casa Real y su relación casi enfermiza con el Príncipe Carlos, y la impronta de thatcherismo en la economía del país. Un estreno esperado que promete nuevas intrigas y temas muy cercanos.

El Cid

“Cantar de Mio Cid”, la obra poética sobre El Cid Campeador era de lectura obligatoria en los colegios secundarios. Este clásico de la literatura de caballería española tiene luz verde para convertirse en serie. Sin fecha confirmada, esta historia sobre la vida de Rodrigo Díaz de Vivar llegará a Amazon Prime Video durante lo que queda de este año. Jaime Llorente es el actor que le dará vida a este héroe que ya lo vimos interpretar a Denver en La casa de papel y formar parte de otra serie española de Netflix, Elite. Mucho despliegue de producción y un gran elenco en una ficción que llegará próximamente a la plataforma.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta?

Uno de los casos policiales más resonantes en la Argentina en los últimos años fue el crimen de la socióloga María Marta García Belsunce. Siguiendo la línea que presentó la serie documental Nisman sobre la muerte del ex fiscal de la Nación el año pasado, llega esta nueva propuesta el 5 de noviembre a Netflix. Con testimonios cercanos a María Marta, veremos los testimonios del esposo Carlos Carrascosa, su hermana Irene Hurtig y el fiscal Diego Molina Pico, entre otros. Serán 4 episodios de 47 minutos donde se intentará poner luz sobre el asesinato que conmovió al country El Carmel y a toda la sociedad argentina.

Industry

La nueva apuesta de HBO llega el 9 de noviembre con 8 episodios. La acción se centra en un grupo de jóvenes que van a competir entre sí para formar parte de un banco de inversión con sede en Londres. Allí estarán presentes los conflictos por violencia de género y los privilegios de clase donde debería reinar la meritocracia pero sigue manejando el juego la jerarquía. El primer episodio es dirigido por Lena Dunham (creadora y actriz de la serie Girls).

Sobreviví a Jeffrey Epstein

La pantalla del canal A&E presenta durante cuatro noches consecutivas el testimonio de mujeres que fueron víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein. También hará hincapié en el rol de su prometida, la británica Ghislane Marshall, que fue detenida este año por cargos de perjurio, conspiración y tráfico sexual. Se estrenó el 15 de octubre, pero quedará disponible en la app de Lifetime.

Gangs of London

Llega el 15 de noviembre a la plataforma Starzplay la serie inglesa que revolucionó todo. Durante 20 años, Finn Wallace (Colm Meaney) fue el criminal más poderoso de Londres hasta que un día inesperadamente lo asesinan. Sean Wallace (Joe Cole de Peaky Blinders) es su hijo y tomará el toro por las astas para vengar la muerte de su padre. Una serie con violencia, entramados corruptos y tensiones familiares.

