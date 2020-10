Fiesta clandestina, robos y agresión a guardias de seguridad

Vecinos del barrio San Bernardo, zona Sur-Oeste de la Capital se han reunido este viernes por la tarde para denunciar y reclamar por mayor seguridad en la zona tras los hechos registrados en las últimas horas.

Aseguran por las noches se registran fiestas clandestinas (violando el aislamiento social) y después, esas personas salieron por las calles a realizar robos al por mayor.

Incluso, había dos guardias contratados por los vecinos del barrio, quienes fueron golpeados. Las casillas de seguridad fueron destruidas. El barrio está en la jurisdicción de la comisaría 3°.



“Un señor organizó una fiesta clandestina anoche. Como a las 3.00 de la madrugada, quienes estaban en la fiesta salieron y agredieron a los guardias, rompieron la casilla de seguridad que entre todos los vecinos hemos construido. También han robado cosas de ahí”

“A uno de los guardias le golpearon la cabeza, lo lastimaron con una punta y lo amenazaron de muerte. Los guardias hicieron la denuncia al 911 pero la policía nunca llegó. Nosotros denunciamos a Defensa Civil pero nos dicen que no pueden hacer nada porque la fiesta ya ocurrió”

“Los guardias hacen el trabajo que la policía no hace. Nunca están, no aparecen, no sabemos para qué sirve la policía”