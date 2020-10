Dólar blue: economistas aseguran una inminente cotización de $200

En la jornada de este viernes, el dólar blue sumó $2 a su valor con lo que llegó a $192. Esto se dio luego de un intenso jueves en el que escaló $7. Con este panorama, podría cerrar la semana con un alza de $12 y $45 acumulados en octubre. Una de las preguntas que surgen es cuándo llegará la cotización paralela a la equivalencia de un dólar por $200.

Para responder esta cuestión, Los Andes consultó a economistas, quienes coincidieron en que con la tendencia alcista que se presenta en el mercado paralelo esto no tardaría mucho en llegar. Además declararon que se percibe una devaluación, a pesar que el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó que el Gobierno evalúe esa posibilidad.

José Vargas, economista de Evaluecon, opinó que el blue “puede llegar a los $200 tranquilamente entre hoy y el lunes. Habrá que ver si el Gobierno da algunas señales para calmar el mercado”.

El dólar libre llegó a $195 y la brecha con el oficial alcanzó el 150% https://t.co/tOyoPOBFru pic.twitter.com/KVwiwRbh25 — infobae (@infobae) October 24, 2020

“A lo mejor hoy o el fin de semana puede que el Gobierno intente dar nuevas medidas económicas. Pero el mercado no está esperando eso, se espera una devaluación. Al no haber confianza, las decisiones que toma el gabinete económico hacen que el dólar informal pegue esos saltos”, explicó el experto.

Vargas consideró que quizás hoy no se alcance la marca de los $200, “porque la verdad es que el tipo de cambio ha crecido de una manera muy fuerte en los últimos días. El blue es una cotización que está sobre reaccionando por falta de confianza por el hecho de que ayer hubo persecución y cierre de cuevas. Todo eso generó mucha más incertidumbre, mucha más preocupación y hace que la cotización del marginal suba a esos valores”.

Por otra parte, el referente de Evaluecon manifestó que el mercado hoy necesita un shock de confianza, algo que no podría ser alcanzado este fin de semana por el Gobierno. “Viene con medidas de políticas específicas, sin un plan económico. Por ejemplo, subir dos o tres puntos la tasa de interés, bajar dos puntos las retenciones, limitar la compra del cupo de 200 dólares, es muy poco como para esperar tranquilidad del mercado”, sostuvo.

Por último aseguró que los $200 no es el límite que tiene la divisa extranjera: “Hoy dada la incertidumbre que hay no tiene techo la cotización del blue. Podemos hablar de piso. Hablábamos de un dólar más cerca de los $200 a fin de año y ni siquiera estamos terminando octubre. El mercado tiene conocimiento de que las reservas del BCRA son escasas”.

En este concepto coincidió Fernando Galante, economista de Chimpay Soluciones Financieras. “En ese contexto es muy difícil ponerle un techo, más en un mercado como el ilegal donde la oferta no es tan grande y cuando la demanda se vuelca masivamente como está pasando ahora los saltos de precios que se van dando son muy grandes”.

Galante consideró que hoy no se le puede poner un precio al dólar blue y habló de un fenómeno de “Puerta 12”, donde todo el mundo está entrando en una situación de pánico que están dispuestos a comprar a cualquier precio.

Haciendo foco en las decisiones tomadas desde las autoridades nacionales, el economista consideró que lo que están haciendo es atacar el problema y no las soluciones: “La causa del problema es la emisión monetaria que es muy elevada, al margen de que se pueda justificar o no. La realidad es que el financiamiento del déficit fiscal se está haciendo todo con emisión monetaria y los números son malos. Es una moneda que la gente ya determinó que no la quiere tener”.

El especialista planteó que “lo que está pasando es que se está desmoronando el peso, no subiendo el dólar”. Esto genera como consecuencia directa la pérdida del poder adquisitivo. “Nuestra capacidad de compra es cada vez menor. Es una licuación del poder adquisitivo de la gente. El riesgo más grande que uno tiene es que esto empiece a derivar en una aceleración de la inflación”, declaró. .

Así mismo destacó que “hay un aspecto muy positivo en todo esto que es que uno no ve grandes problemas económicos de fondo, el problema es que el mercado percibe que no hay voluntad política”.

“El Gobierno en el último tiempo hizo gala de que no tenía un plan económico, de que la emisión monetaria no generaba inflación, dio todas las señales que no tenía que dar. Ahora lo que hay que hacer es cambiar esa percepción, mostrar que hay una estrategia para solucionar el problema fiscal”, concluyó.

Fuente: Los Andes