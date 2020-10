Noche de furia en Nápoles: manifestantes desobedecieron el toque de queda

Este viernes, Napoli fue una ciudad en llamas e. Manifestantes y policías protagonizaron escaramuzas por las calles en lo que, en principio, podría definirse como una reacción contra el toque de queda impuesto por el gobierno local en esa ciudad italiana.

De acuerdo con los reportes, la velada comenzó con cientos de napolitanos dirigiéndose con cánticos y pancartas hacia a los edificios de gobierno, un acto que desafiaba claramente las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades. La protesta era contra los cierres y por un aumento de los apoyos económicos.

Pronto la reunión derivó en algunos incidentes. Los efectivos trataron de dispersar a la multitud, que respondió arrojando objetos. En medio de eso, un nuevo pico de contagios, que en Italia superaron los 19.000 casos diarios en los últimos días.

Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco, le immagini sono in diretta: disobbedienza civile in corso. #RadioSavana pic.twitter.com/IeHeQMF3z9

