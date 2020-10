Protesta de choferes autoconvocados en las puertas de UTA

Durante la mañana de hoy se confirmó el acuerdo entre UTA (Unión Tranviarios Automotor) y AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) en donde el gremio de los trabajadores aceptaba un adelanto de $20.000 pesos para cada trabajador como adelanto de los salarios adeudados.

Dicho acuerdo, anunciado a través de un comunicado, levantó el paro de colectivos en la provincia pero generó malestar en gran parte de los trabajadores autoconvocados que se hicieron presente en las puertas del gremio.

“No podemos seguir aceptando esto, ya estamos a fin de mes y hay empresas que no abonaron el mes de agosto. La empresa se comunicó temprano conmigo para decirme que nos darían solamente $10.000 para que volvamos ahora a trabajar. Nuestra decisión es no prestar servicio mientras no nos paguen”, aseguró un trabajador de la Línea 18 y 130.

Denuncian que están siendo presionados por parte del gremio para salir a trabajar a pesar del descontento de una gran parte del sector trabajador.