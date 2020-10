“Mi sobrino es un ladrón, lo amamos, pero tiene que ir preso”

Sara Jacinto acudió a Los Primeros porque no encuentra una solución al grave problema por el que está pasando. Gabriel es su sobrino y está profundamente metido en la delincuencia. Tiene más de 50 causas por robo y muchos de ellos fueron de una manera violenta.

Fue detenido en varias oportunidades pero la misma justicia lo libera a los pocos días y vuelve a robar.

Sara pide que la justicia se haga cargo de la situación porque temen algún tipo de represalias por parte de las víctimas. Sobre todo, después de lo que ocurrió con el linchamiento del asesino de Abigail Riquel.



“Asaltó a un remisero y le clavó un cuchillo en el medio de la frente. Estamos cansados de los allanamientos. Todos los días allanan la casa de mi mamá pero él no vive ahí”

“No queremos que él termine muerto o que él termine matando a alguien”

“Hay remiseros que nos escrachan. Nosotros no lo defendemos pero no queremos que lo maten. Tengo miedo de salir a la calle y que me hagan algo por él. No quiero que los remiseros me odien”

“Tiene más de 50 denuncias y sigue suelto. Sale a robar con facilidad. Queremos que la justicia haga su trabajo”

“Tenemos miedo de que pase lo mismo que pasó con el asesino de Abigail”

“Es muy doloroso tener un familiar así. Llamé a Los Primeros porque mi familia ya no sabe dónde pedir ayuda. Le pido perdón a los remiseros y a las víctimas”