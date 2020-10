El fútbol 11 amateur pide al COE volver a trabajar

Ya no pueden sostener los costos de la infraestructura que supone un club de fútbol, como el campo de juego, sanitarios y cantina, por eso elevaron desde el mes de abril diversos pedidos para poder volver a trabajar, pero desde entonces el Comité Operativo de Emergencia (COE), no les brindó ninguna respuesta.

Fabricio Casares, uno de los propietarios de Los Cardales, manifestó que están solicitando autorización para que se autorice la práctica del fútbol 11 amateur, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, desde no consiguieron ninguna respuesta ni pudieron reunirse con los miembros del COE para analizar en particular su situación. “Son unos 20 mil los trabajadores que dependen de esta actividad, y no podemos trabajar desde hace casi 8 meses, y ya se nos hace imposible mantener los predios, que son muy grandes. Necesitamos volver a la actividad a generar ingresos”, dijo Casares.

Explicó que acercaron un protocolo con cada una de las medidas preventivas para combatir el Covid-19 y a pesar del tiempo transcurrido siguen sin poder trabajar. “Nos sentimos menos preciados por no ser recibidos y poder dialogar con las autoridades del COE. Tampoco entendemos cuál es su postura, porque nos niegan la posibilidad de trabajar pero permiten el fútbol 5”, afirmó.