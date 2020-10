Coronavirus: Tucumán tiene hoy una positividad del 40 %

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, aseguró que en Tucumán la cantidad de casos positivos de Covid-19, proporcionalmente a los testeos, ha tenido una disminución en las últimas semanas. “Con la misma cantidad de testeos han disminuido los positivos. Hemos llegado a tener un porcentaje aproximado del 65% de positividad, que es una cifra muy alta, y hoy estamos alrededor de 40%“, dijo.

El funcionario explicó que la cifra significa que en la cantidad de testeos hay menos cantidad de positivos y eso es bueno “porque si le aumentamos la cantidad de testeos no aumenta proporcionalmente la cantidad de positivos”, y agregó que es un porcentaje que, indirectamente, da una referencia de lo que está ocurriendo en la provincia.

En ese sentido, Medina Ruiz habló de los 500 casos positivos reportados ayer por el Ministerio de Salud, donde aseguró que “no es una cifra real, pero si refleja un numero real de testeados positivos”, y agrega: “Se trató de un domingo donde coincidieron varias situaciones: una disminución de la consulta en los consultorios febriles, algunas policlínicas que disminuyen su atención con respecto a los testeos de pacientes que atienden, y, por otro lado, quizás un retraso en la notificación de los consultorios privados, donde también disminuye la atención ese día”.

Es esa conjunción, es la que para el Ejecutivo Médico del Siprosa, llevó a un número tan bajo en comparación con los reportes de la semana previa. “Pensamos que no es una cifra real porque veníamos con una curva descendente y hoy ya tenemos con respecto ayer por lo menos de 1773 testeos solamente del sector público, están faltando 500 o 600 de la actividad privada, y ya tenemos 737 positivos”, afirmó.

El funcionario hace hincapié en aclarar que en Tucumán los positivos que se anuncian son los testeados y confirmados por laboratorio, pero que “de todos modos tenemos un análisis de lo que está ocurriendo en la familia, los contactos laborales de esos enfermos confirmados, lo que nos lleva a inferir que seguramente hay por lo menos un doble de pacientes positivos de los detectados“.

Restricciones

“Cualquier restricción o situación que disminuya la circulación de personas influyen sobre la curva“, asegura Medina Ruiz, para quien la restricción horaria e interjurisdiccional de circulación no se cumplen a rajatabla y dijo que “sería soñado que todo el mundo cumpla, incluso un poco más allá de lo que se está pidiendo, como una cuarentena solidaria con respecto al personal de salud”.

El pensamiento soñado de este profesional obedece, cuenta, al trabajo incesante que los trabajadores de la salud vienen llevando a cabo desde el inicio de la pandemia. “Hoy hay un gran trabajo dentro de los hospitales, sobre todo del tercer nivel donde hay muchos pacientes críticos, con riesgo de perder la vida, colegas que pierden su vida trabajando acá. Esta es la película que nosotros estamos viendo”, retrató el funcionario.

Para Medina Ruiz “llegó el momento donde tenemos que trabajar todos juntos”, y a modo de ejemplo explicó: “Cuando uno circula por la vía publica y ve una persona mayor de 60 años que está sin el barbijo colocado pienso en lo arriesgado de esa conducta, en que un gran porcentaje de personas que fallecen son adultos mayores. A esa persona le diría que se quede en su casa, si tiene hijos, nietos, sobrinos que no los dejen acercar si es que no se cuidan, que respete las normas. Son unas semanas más, no es eterno lo que estamos pidiendo”.

Por otro lado, el profesional recordó cuales son las conductas que deben respetar quienes deban trasladarse en trasporte público de pasajeros, donde las personas deben viajar sentadas, con ventanillas abiertas, manteniendo la higiene de las superficies y la buena conducta del pasajero recordando el uso correcto del tapabocas o barbijo y si tose lo haga en el pliegue del codo.

Flexibilizaciones

“Toda actividad que se flexibilice aumenta la capacidad de contagios hoy estamos en el momento más crítico en Tucumán“, dijo tajante el funcionario y lanzó un pedido a la sociedad: “Estos son momento que tenemos que aguantar, sé que es difícil, pero lo decimos desde el punto de vista del trabajo que tenemos para salvar vidas”.

Es por ello que Medina Ruiz explicó que “la tarea del Comité Operativo de Emergencias Sanitarias (COES) analiza la situación epidémica, vemos donde estamos parados, cuáles son las alternativas, las estrategias de salud que tenemos que implementar en la provincia y muy probablemente tengamos alguna sugerencia hacia el Comité Operativo de Emergencias (COE)”.

En el final, Medina Ruiz aseveró: “¡Qué bueno que sería que hagamos una cuarentena solidaria, donde si no tengo que salir no lo hago! Son dos semanas, no es mucho sacrificio. Y si tengo que hacerlo, lo hago solo y no con toda la familia”.

Fuente: Comunicación Pública