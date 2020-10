Los vecinos de Villa Muñecas afirman que no van a salir del predio

Esta tarde se conoció que la justicia a través de la jueza Isolina María Apás de Pérez de Nucci ordenó el desalojo a la ocupación de los terrenos, donde hace nueve días hallaron el cuerpo de Abigail

Ríquel.

Según lo manifiesta, la magistrada emitió un fallo en el que se aclara que el propietario del terreno Oscar Hugo Mejail está en litigio. La orden es para mañana miércoles a primera hora.

Por su parte los vecinos de Villa Muñecas dicen que no pueden desalojar el predio. Mario Sánchez, referente de la zona señaló “Nosotros creíamos que las tierras eran del estado. No le vamos a dar a nadie porque esta gente tiene hijo y nietos y no tienen la posibilidad de adquirir un terreno. hay gente buena, trabajadora, nos sentimos marginados. Nosotros queremos vivir dignamente, queremos tener agua, luz”.

Con respecto a la orden de desalojo señalaron “Cuando ellos vengan con la orden, nosotros nos vamos pero cuando se vayan nos volvemos a meter“.