Una torre del estadio de San Martín cayó sobre una casa y causó daños

Un fuerte temporal se desató este miércoles por la tarde sobre la Capital tucumana. Los intensos vientos derribaron dos de las tres torres de iluminación que están en la calle Pellegrini y que pertenecen al estadio de San Martín.

Los artefactos habían sido colocados hace dos días y todavía estaban con el trabajo de la instalación correspondiente. Las tareas estaban siendo realizadas por la subcomisión del hincha.

Una de las torres cayó sobre una vivienda particular que está frente al estadio. Mirta estaba trabajando cuando la estructura cedió por el viento. Además del daño estructural, el cableado de la zona fue afectado.

La torre que había sido ubicada en la esquina de Bolívar y Pellegrini también cayó. Afortunadamente no se registraron daños a las casas de la zona pero si afectó seriamente al tendido eléctrico.

“Empezó a caer piedra (granizo) y cayó la torre. La terminaron de poner hace días e iban a terminar la instalación en dos días más. Llamé a los bomberos pero no llegaron aún. llamé a EDET y tampoco vinieron. Estamos sin luz”

“Este es mi lugar de trabajo y la torre cayó encima. Yo estaba acá, me alegro poder contarlo. Además, se me inundó todo”

“Vinieron del club y me dijeron que no me preocupe, que se iban a hacer cargo de los daños”